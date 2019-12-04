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فن

أحمد السقا يستعيد ذكرياته بصورة من فيلم الجزيرة

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 12:07 ص
احمد السقا وزينة
احمد السقا وزينة من فيلم الجزيرة
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محمد بدران

استعاد الفنان أحمد السقا ذكرياته مع جمهوره بمشهد من فيلم الجزيرة، وذلك من خلال صفحته الرسمية على موقع الصور الشهير "انستجرام".

و نشر السقا صورة له من احداث الفيلم مع الفنانة زينة، لاقت اعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات".

يذكر أن أحمد السقا انتهى من تصوير بعض مشاهد فيلم العنكبوت بمدينة الأقصر مؤخرًا، ويستكمل تصوير المشاهد المتبقية له في القاهرة.

فيلم "العنكبوت"، تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وهو من بطولة منى زكى، وظافر العابدين ومحمد لطفي والفنان أحمد فؤاد سليم ويسرا اللوزي وريم مصطفى وزكي فطين عبد الوهاب.

وكان آخر أعمال السقا السينمائية فيلم "هروب اضطراري" مع أمير كرارة وغادة عادل، وخاض سباق الدراما الرمضاني من خلال مسلسل ولد الغلابة وشاركته البطولة مي عمر ومحمد ممدوح.

أحمد السقا يستعيد ذكرياته بصورة من فيلم الجزيرة
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