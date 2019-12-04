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توك شو

أحمد مقلد : قريبًا سنجد حوارًا مجتمعيًا حقيقيًا بين كافة القوى السياسية والحزبية.. فيديو

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 12:57 ص
أحمد مقلد
أحمد مقلد
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قسم التوك شو
قال أحمد مقلد عضو تنسيقية الأحزاب، إننا لا نفكر في تقديم متطلبات ولكننا نفكر في المشاركة الإيجابية، كما أن الرئيس أوصي بإقامة حوار مجتمعي حول القوانين المتعلقة بالانتخابات، مؤكدًا على قانون مجلس الشيوخ وقانون الإدارة المحلية.

وأضاف أحمد مقلد عضو تنسيقية الأحزاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "ريهام إبراهيم" في برنامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة "cbc"، أننا خلال فترة قريبة سنجد خلال أروقة البرلمان حوار مجتمعي حقيقي بين كافة القوى السياسية والحزبية حول تلك القوانين .

وأوضح أحمد مقلد عضو تنسيقية الأحزاب، " أننا امام استحقاقات متتالية ومنها استحقاق مجلس الشيوخ ومجلس النواب الإدارة المحلية، كما أن وجود مجلس الشيوخ سيقوم بتقديم الكثير للحياة السياسية والحزبية والاستقرار الخاص بالدولة المصرية باعتباره حجر الزاوية في صناعة التشريع . 

وأشار أحمد مقلد عضو تنسيقية الأحزاب، إلى أن مجلس الشيوخ له العديد من الصلاحيات، وعند استحداثه بإضافة المواد من 248 إلى 254 يتيح له صلاحيات ضخمة جدا ستسهل وتتيح الأمور مع مجلس النواب حتى تخرج مصر بصورة نيابية كبيرة .

وتابع أحمد مقلد عضو تنسيقية الأحزاب، "ان الصلاحيات موجودة داخل الدستور والاختصاصات ايضا موجودة داخل الدستور ولكن كل الامور تدور حول كيفية صناعة نظام انتخابي قادر على جلب كفاءات تستطيع القيام بالمهام الضخمة سواء داخل مجلس الشيوخ او مجلس النواب.
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