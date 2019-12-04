بـ نصف ليمونة فقط .. 5 طرق للحصول على بشرة بيضاء وأسنان صحية

الليمون صديق البشرة.. جملة شهيرة معروفة عن مدى فوائد الليمون وآثاره المذهلة عند استخدامه بطريقة تجميلية للبشرة والجسم.





ويمكن استخدام نصف ليمونة فقط بالعديد من الطرق المختلفة لحل مشاكل البشرة والجسم والأسنان أيضا، كطريقة رخيصة، وبحِيَل طبيعية آمنة، وفقا لما نصح موقع glow pink المعني بجمال المرأة، كالتالي:





1- قبل النوم استخدمي نصف ليمونة وافركي بها بشرتك بالكامل و اتركي محتوى الليمون على وجهك حتى يجف واغسليه في الصباح، فهذه الطريقة مناسبة أكثر لاصحاب البشرة الدهنية وتقلل من حبوب الشباب، وتساعد على تفتيح البشرة بشكل فعال .





2- في الصباح استخدمي نصف ليمونة وافركي بها منطقة الابطين، بالليمون يعد مزيل عرق طبيعي وامن، كما أنه يساعد على تفتيح منطقة الابطين عند الاستمرار على استخدامه يوميا .





3- استخدمي نصف ليمونة ودلكي بها المنطقة الحساسة وكذلك الركبتين والكوع لتفتيحها ، ويفضل تجربة هذه الطريقة قبل النوم و تركها حتى الصباح .





4- استخدمي نصف ليمونة في تبييض الأسنان عن طريق قلب قشرة الليمون ودعك اسنانك بها عدة مرات، فهو طريقة صحية للاسنان و ينظف الفم ويبيض الأسنان ويخلصك من الروائح الكريهة.



