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مرأة

في 10 دقائق وبدون أدوية.. 3 طرق طبيعية لخفض ضغط الدم

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 07:00 ص
ضغط
ضغط
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لمياء الياسين
هل تعاني من صداع شديد وتعب ، وعدم انتظام ضربات القلب ، وألم في الصدر ، فمن المحتمل أنك تعاني من ارتفاع ضغط الدم و قد تحدث هذه الحالة بسبب الإجهاد أو قلة النوم أو السمنة أو غيرها من الأمراض الكامنة وأحيانًا يعاني الأشخاص الأصحاء من ذلك.

و لحسن الحظ ، هناك بعض التقنيات البسيطة التي يمكن أن تساعدك على استرخاء الأوعية الدموية والعضلات للمساعدة في الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة.

موقع Bright Side يقدم طريقة فعالة لخفض ضغط الدم بسرعة دون استخدام أي دواء.

-يمكنك تدليك أذنيك والعنق، فهناك 3 بقع على رأسك وعنقك يمكن أن تساعدك على خفض ضغط الدم خلال دقيقتين:

ابحثى عن النقطة الأولى خلف شحمة الأذن ، وارسمي خطًا مستقيمًا وهميًا لأسفل إلى مركز عظمة الترقوة حيث ستجدين النقطة الثانية . باستخدام أصابعك ، ودلكي رقبتك بلطف بحركات ناعمة أعلى وأسفل هذا الخط. 

- يمكنك تكرار ذلك 10 مرات على جانبي رقبتك.

-النقطة الثالثة تقع على وجهك على ارتفاع شحمة الأذن حوالي 1/2 سم من أذنك. دلكي على كل جانب بأطراف أصابعك لمدة دقيقة في حركة دائرية عكس عقارب الساعة.

-تدليك هذه المناطق سيخفف التوتر في عضلات رقبتك ويعيد تدفق الدم السليم إلى دماغك.
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