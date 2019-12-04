تصوير فيلم لـ ديفيد ليتش بـ كاميرا iPhone 11 Pro.. فيديو

كشفت شركة آبل الأمريكية عن برومو فيلم جديد للمخرج الأمريكي الشهير، ديفيد ليتش، تم تصويره بكاميرا أحدث هواتفها iPhone 11 Pro، وهو مخرج فيلم a billion dollar الشهير.









وبحسب أحدث تقرير تقني عن هاتف iPhone 11 Pro، نشره موقع CNET، تمت مقارنة الكاميرات الثلاث لـ iphone 11 pri بكاميرات Panasonic GH5 و Sony FS7 العملاقة.









وبعد مشاهدة تلك المقاطع ستظهر قوة الكاميرا الفريدة التى يحتوى عليها هذا الهاتف القوى، بدليل أن المطربة الشهيرة سيلينا جوميز قامت بتصوير أحدث كليب لها بنفس الكاميرا ولكن بألوان الأبيض والأسود.









نفس الأمر بعدما قرر أحد مخرجي سلسلة أفلام Star Wars الشهيرة، أن يقوم بتصوير فيلم قصير مستخدمًا كاميرا iphone 11 Pro، و أيضًا صور ريان جونسون الفيلم القصير فى العاصمة الفرنسية باريس بتاريخ 19 سبتمبر الماضى، وبعد الانتهاء من أعمال المونتاج قرر نشر الفيلم على الإنترنت، معلنًا استخدام كاميرا آيفون 11 برو الجديد.







