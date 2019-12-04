ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد خروج منتخب بلادها من خليجي 24.. الكويتية عهود العنزي تعتذر لجماهير البحرين

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 06:29 ص
عهود العنزي
عهود العنزي
Advertisements
محمد بدران
أثارت نجمة السوشيال ميديا، الكويتية، عهود العنزي، استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي في دولة البحرين، بعد تسريب مقطع فيديو لها، يوثق ردة فعلها على إقصاء المنتخب الكويتي أمام نظيره البحريني أمس ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات من "خليجي 24"

وظهرت عهود العنزي، فى مقطع مصور، عقب مباراة الكويت والبحرين في البطولة وهي تسأل عن الذي أحرز الهدف الذي تسبب في إقصاء منتخب بلادها، ليرد أحدهم عليها أنه البحرين، ليكون رد فعلها: "ألعنه".

وخرجت عهود العنزي، لتعتذر لشعب البحرين، من خلال مقطع مصور أكدت فيه أنها "لم تكن تقصد الإساءة أبدا لأشقائها".

وقالت عهود العنزي: "أولا أقدم اعتذاري للبحرين، فأنا كنت أتحدث عن المباراة ولم أقصد الإساءة للشعب البحريني، وإنما بعض الأهداف التي شهدتها المباراة... وهذا حماس فقط".

واعتبرت عهود العنزي، أن البعض أخذ رد فعلها بـ"حساسية"، مؤكدة أنها تابعت المباراة وهنأت البحرين على الفوز لأنها تعتبر أن الكويت والبحرين "شعب واحد".

وأبدت عهود العنزي، أسفها، وطالبت الجميع بـ"التحلي بالروح الرياضية".
View this post on Instagram

أثارت الكويتية عهود العنزي، استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تسريب مقطع فيديو لها، يتضمن ردة فعلها على خسارة المنتخب الكويتي مع نظيره البحريني أمس ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات والتي شهدت إقصاء المنتخب الكويتي. وأظهر مقطع الفيديو، عهود وهي تسأل ليرد عليها أحد الحاضرين بـ“البحرين“، فجاء تعليقها ”ألعنه“. وبعد الضجة التي أحدثها هذا التصرف ظهرت عهود في مقطع فيديو جديد؛ قدمت فيه اعتذارها للجمهور البحريني، معلنة أنها لم تقصد الإساءة أبدا لأشقائها، واستغربت من الضجة المثارة بشأنها. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #البحرين #الكويت #فاشينيستا #مشاهير #أخبار_مشاهير #جمال #فاشن #فيديوهات #kuwait #trend #news #bahrain #videos

A post shared by إرم نيوز (@eremnews) on

بعد خروج منتخب بلادها من خليجي 24.. الكويتية عهود العنزي تعتذر لجماهير البحرين
Advertisements

ترشيحاتنا

الحكم بالسجن سنة لمدافع الزمالك ومنتخب مصر السابق .. اعرف التفاصيل

في 10 دقائق وبدون أدوية.. 3 طرق طبيعية لخفض ضغط الدم

رانيا يوسف ترقص على آه لو لعبت يا زهر.. والهيليوم يحول صوتها إلى رجل | فيديو

النقاز ينضم لنادٍ آخر في يناير بعد فسخ تعاقده مع الزمالك

حمدي النقاز: أصبحت لاعبا حراً.. ومسئولو الزمالك لم يتواصلوا معي حتى الآن

للحصول على جسم مثالي .. 3 نصائح غير متوقعة لفقدان الوزن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ نصف ليمونة فقط .. 5 طرق للحصول على بشرة بيضاء وأسنان صحية

3 دول تفوز بمرحلة قبل النهائي في مسابقة ملكة جمال المراهقات ..  فكيف كانت أزياؤهم؟

كانز وأكياس شيبسي قديمة.. ملكات جمال المراهقات ترتدي فساتين من الريسايكل