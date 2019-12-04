بعد خروج منتخب بلادها من خليجي 24.. الكويتية عهود العنزي تعتذر لجماهير البحرين

أثارت نجمة السوشيال ميديا، الكويتية، عهود العنزي، استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي في دولة البحرين، بعد تسريب مقطع فيديو لها، يوثق ردة فعلها على إقصاء المنتخب الكويتي أمام نظيره البحريني أمس ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات من "خليجي 24"





وظهرت عهود العنزي، فى مقطع مصور، عقب مباراة الكويت والبحرين في البطولة وهي تسأل عن الذي أحرز الهدف الذي تسبب في إقصاء منتخب بلادها، ليرد أحدهم عليها أنه البحرين، ليكون رد فعلها: "ألعنه".





وخرجت عهود العنزي، لتعتذر لشعب البحرين، من خلال مقطع مصور أكدت فيه أنها "لم تكن تقصد الإساءة أبدا لأشقائها".





وقالت عهود العنزي: "أولا أقدم اعتذاري للبحرين، فأنا كنت أتحدث عن المباراة ولم أقصد الإساءة للشعب البحريني، وإنما بعض الأهداف التي شهدتها المباراة... وهذا حماس فقط".





واعتبرت عهود العنزي، أن البعض أخذ رد فعلها بـ"حساسية"، مؤكدة أنها تابعت المباراة وهنأت البحرين على الفوز لأنها تعتبر أن الكويت والبحرين "شعب واحد".



