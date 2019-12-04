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رياضة

يويفا : نحتاج المزيد من الجهد لمكافحة العنصرية في كرة القدم

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 06:07 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
أكد ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، أن الاتحاد القاري يحاول التصدي لمشكلة العنصرية في اللعبة، لكنه يعتقد أنه يجب بذل المزيد من الجهد.

وحدثت سلسلة من وقائع عنصرية في كرة القدم الأوروبية في الفترة الأخيرة وهدد ماريو بالوتيلي مهاجم إيطاليا بالخروج من الملعب بعد التعرض لإهانات من مشجعي إيلاس فيرونا الشهر الماضي، بينما تعرض تايسون مهاجم شاختار دونيتسك للطرد بسبب رد فعله على صيحات عنصرية ضده خلال أحد المباريات.

وفي مناسبتين توقفت مباراة لإنجلترا في تصفيات بطولة أوروبا 2020 أمام بلغاريا في أكتوبر الماضي، بعدما أصدرت الجماهير في ملعب ليفسكي صوفيا أصوات القرود ضد اللاعبين أصحاب البشرة السمراء.

ونقلت صحيفة ديلي ميرور عن تشيفرين قوله: "لست ساذجًا بدرجة كبيرة حتى أعتقد أننا فعلنا كل شيء ممكن وأن كل شيء قد انتهى، لا أستطيع أن أفعل ذلك".

وأضاف: "نحن نحاول ونحن مهتمون، نحن لسنا مجرد مجموعة من الناس في نيون تجلس وتأكل الطعام الجميل وتقود سيارات فيراري".

وأكد تشيفرين أن «يويفا» ناقش القضية مع الحكومات الأوروبية، لكنه قال إن الأمر سيحتاج إلى الوقت لمكافحة العنصرية في كرة القدم.

زاد: "ذهبت أخيرًا إلى الاتحاد الأوروبي وتحدثنا إلى الحكومات، نحاول أن نفعل شيئًا هذا يحتاج إلى وقت، هذا الأمر يحتاج إلى الكثير من الجهد والكثير من المناقشة".
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