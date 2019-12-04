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رياضة

المشي للجميع.. لفتة إنسانية لـ تركي آل الشيخ في موسم الرياض

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 06:00 ص
صدى البلد
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وجّه المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، بتنظيم زيارة للمسنين إلى موسم الرياض، في بادرة تقديرية وإنسانية لهذه الفئة.

وهدفت الزيارة التي شملت منطقة "رياض ونتر وندرلاند"، إلى تعريف المسنين ومرافقيهم ببعض فعاليات "موسم الرياض"، حيث سخّرت الهيئة العامة للترفيه كامل طاقاتها وإمكاناتها لخدمة هذه الفئة منذ وصولهم وحتى مغادرتهم.

من جانب آخر، أقامت هيئة الترفيه بالتعاون مع جمعية المتقاعدين الأهلية بمنطقة الرياض، مبادرة لنشر ثقافة رياضة المشي بين كافة أطياف المجتمع.

وذلك في منطقة "الرياض بوليفارد"، يوم الأربعاء 27 نوفمبر الماضي، حيث شارك في المبادرة مجموعة من أعضاء الجمعية يمارسون نشاط المشي الجماعي دوريًا، مساء كل يوم أربعاء.

وانطلقت المسيرة من البوابة الرئيسية لمنطقة "الرياض بوليفارد" مرورًا بالممر المضيء، وشملت كذلك النافورة الراقصة وكل المرافق التي حولها، حتى مغادرتهم عبر بوابة كبار الشخصيات.
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