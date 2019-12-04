تريند الفن | ممثلة شهيرة تتعرض لـ حادث موت.. رانيا يوسف ترقص.. طلاق أصالة من طارق العريان

نشر قسم الفن بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، مجموعة كبيرة من الأخبار، حققت بعضها قراءات عالية، وحصدت اهتمام آلاف القرّاء، من أبرزها:





تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مقطع فيديو للممثلة الكويتية نورا محمد، عقب تعرضها لحادث مروري، وذلك بسبب انشغالها في وضع المكياج أثناء القيادة.









نشرت الفنانة رانيا يوسف مقطع فيديو من حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى أثناء تسجيلها مع احدى القنوات الفضائية حيث تعرضت الى موقف طريف وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.





أعلن الإعلامي تامر أمين عن خبر انفصال الفنانة أصالة عن المخرج طارق العريان، وذلك من خلال برنامجه "آخر النهار" الذي يعرض على قناة النهار.









أعلن الإعلامي تامر أمين عن خبر انفصال الفنانة أصالة عن المخرج طارق العريان، وذلك من خلال برنامجه "آخر النهار" الذي يعرض على قناة النهار.







