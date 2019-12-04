ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تريند الفن | ممثلة شهيرة تتعرض لـ حادث موت.. رانيا يوسف ترقص.. طلاق أصالة من طارق العريان

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 08:45 ص
قسم الفن
نشر قسم الفن بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، مجموعة كبيرة من الأخبار، حققت بعضها قراءات عالية، وحصدت اهتمام آلاف القرّاء، من أبرزها:

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مقطع فيديو للممثلة الكويتية نورا محمد، عقب تعرضها لحادث مروري، وذلك بسبب انشغالها في وضع المكياج أثناء القيادة.


نشرت الفنانة رانيا يوسف مقطع فيديو من حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى أثناء تسجيلها مع احدى القنوات الفضائية حيث تعرضت الى موقف طريف وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام. 

أعلن الإعلامي تامر أمين عن خبر انفصال الفنانة أصالة عن المخرج طارق العريان، وذلك من خلال برنامجه "آخر النهار" الذي يعرض على قناة النهار. 


أعلن الإعلامي تامر أمين عن خبر انفصال الفنانة أصالة عن المخرج طارق العريان، وذلك من خلال برنامجه "آخر النهار" الذي يعرض على قناة النهار. 


تحل الفنانة رانيا فريد شوقى، ضيفة، على برنامج "تحيا الستات" للإعلامية راغدة شلهوب، بعد غدٍ الجمعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الفن| الجمهور يهاجم إسعاد يونس بسبب ياسمين صبري .. رسائل مجهولة من أصالة..هنا شيحة تعتذر لـ هيثم أحمد زكي

بعد شائعات الانفصال .. ابنة أصالة تكشف الحقيقة ورأيها فى زوج والدتها.. فيديو

أخبار التوك شو | خالد منتصر يكشف سر تخرج الإرهابيين في الكليات العلمية | هاني عازر: كنت ببيع جرايد وأقشر بصل

تامر أمين يعلن انفصال أصالة عن زوجها طارق العريان.. فيديو

بعد خبر طلاقها.. أصالة على انستجرام: «بعض المشاعر كأوراق الشجر»

طلاق أصالة من المخرج طارق العريان.. التفاصيل الكاملة

ترشيحاتنا

الإفتاء: المنتحر ليس بكافر

أماكن استلام FI .. موعد فتح البوابات لمواجهة الأهلي والهلال السوداني

بسبب كلبة .. فيديو يغضب منظمات حقوق الحيوان في بريطانيا | شاهد

الوسواس في الصلاة .. كيفية العلاج منه .. فيديو

بعد خبر طلاقها.. أصالة على انستجرام: «بعض المشاعر كأوراق الشجر»

سمعها تتحدث مع رجل غريب في التليفون.. عاقبها بأغرب طريقة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كنزى وجنا عمرو دياب بإطلالة جديدة على إنستجرام

بعد طرحها رسميا .. سعر ومواصفات السيارة MG 5 الجديدة في مصر .. صور

بـ نصف ليمونة فقط .. 5 طرق للحصول على بشرة بيضاء وأسنان صحية