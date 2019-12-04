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أخبار العالم

النواب العراقي يدعو الرئيس لاختيار خليفة جديد لـ عبد المهدي

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 08:43 ص
عادل عبد المهدي
عادل عبد المهدي
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شيماء مصطفى
دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، رئيس الجمهورية برهم صالح، إلى تكليف رئيس وزراء جديد خلفا لعادل عبد المهدي، خلال 15 يوما.

ونشرت شبكة "السومرية نيوز" العراقية، الرسالة التي وجهها الحلبوسي لـ صالح والذي قال فيها: "حصلت الموافقة على قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، المقدمة إلينا بتاريخ 29/11/2019، واستنادا إلى المادة 76 من الدستور، تفضلكم بتكليف مرشح لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما".

وكانت كتلة "سائرون"، الأكبر في البرلمان العراقي، قد أبلغت رئيس الجمهورية، بتنازلها عن حقها في ترشيح رئيس الوزراء المقبل.

جدير بالذكر، أن الحكومة العراقية برئاسة عبد المهدي، تتولى حتى الآن مهام تصريف الأعمال، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

وكانت الحكومة العراقية قد وافقت، السبت الماضي، على استقالة رئيس الوزراء، كما وافق البرلمان العراقي أيضا استنادا إلى المادة 75 من الدستور.
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