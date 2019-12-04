حوار مع اللواء شوشة محافظ شمال سيناء.. تنفيذ شبكة جديدة لمياه الشرب بالعريش و150 منزلا للصيادين وتوزيع 2500 فدان للشباب على مسار ترعة السلام

بعد تجديد الثقة في اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظا لشمال سيناء ، تحدث مع "صدى البلد" عن عدد من المشروعات الجديدة التي تخدم المواطن على أرض سيناء ومن بينها تنفيذ شبكة مياه الشرب الجديدة بالعريش .



س- ما موقف تنفيذ شبكة مياه الشرب الجديدة بالعريش ؟

يجري تنفيذ شبكة مياه الشرب بمدينة العريش، بما يحقق وصول المياه لجميع منازل العاصمة بصفة يومية. وذلك للقضاء نهائيا علي مشكلة انقطاع المياه والتي تسبب مشاكل لدي المواطنين، حيث ان وجود الشبكة سيعمل علي توفير المياه بشكل مستمر داخل المنازل مما يحقق الاستقرار المنشود في المجتمع ،إلي جانب الإسراع في إنهاء إجراءات تنفيذ أكبر محطة لتحليه مياه البحر في العريش ، والتي تم إقرارها لتعمل علي توفير المياه الي المدينة العاصمة وكذلك الأحياء والقرى التابعة لها ، لسد احتياجات التوسعات العمرانية في العاصمة العريش .



س .. ما نصيب شباب سيناء علي مسار ترعة السلام ؟

سيتم توزيع مساحة 25 ألف فدان علي مسار ترعة السلام لشباب الخريحين من أبناء المحافظة ومنح كل شاب 5 أفدنة للتوسع في الزراعات وعمل دمج بين كبار المستثمرين والشباب ، وسيحدث ذلك تكامل بين كبار المنتجين مع صغار المنتفعين من شباب الخريجين او العاملين في الزراعة من أبناء المحافظة للتوسع في عمليات الإنتاج الزراعي وتنوعه ، والاستفادة من خبرات أبناء سيناء في الزراعة الحديثة .



س.. حدثنا عن موقف إنشاء مجمع الصناعات الصغيرة المقرر إقامته بالمساعيد ؟

المجمع يشمل عددا من المشروعات والورش الصناعية الصغيرة لتوفير فرص عمل جديدة للشباب من أبناء المحافظة ،و تقديم تيسيرات لتشجيع الشباب علي تنفيذ المشروعات. نسعى حاليا إلى توفير المرافق والخدمات للمنطقة ،كما يجري تجهيز المنطقة الصناعية في بئر العبد التي تم طرحها على كافة المستثمرين بالضوابط والاشتراطات والتيسيرات المقررة، من اجل تشجيع أصحاب الورش والصناعات الصغيرة ، أسوة بباقي المجمعات الصناعية في المحافظات الأخري.



س.ما أهمية التجمعات التنموية بمركزي الحسنة ونخل بوسط سيناء ؟

التجمعات التنموية والزراعية بمركزي الحسنة ونخل تعتبر مدخل رئيسي لتنفيذ سياسة التوطين للسكان من مختلف محافظات مصر، وليس ادل علي ذلك سوي الأعداد الكبيرة التي بلغت نحو ٢٥ ألف مشترك تقدموا للحصول علي منزل ومزرعة بمشروع التجمعات التنموية بسيناء بما يعمل علي إعادة توزيع وتوطين السكان في عدة مناطق في شمال سيناء.



س..الطريق الدولي العريش/ القنطرة شرق في حاجة الي تطوير ؟

نعمل علي رفع كفاءة الطريق الساحلي العريش /القنطرة شرق فى نطاق المحافظة لتيسير حركة المرور على الطريق تزامنا مع الأنفاق التي افتتاحها الرئيس في الإسماعيلية وبور سعيد التي تخدم أبناء سيناء خاصة وان المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ مزيد من مشروعات التنمية والتي تتطلب تطوير الطرق الرئيسية باعتبارها شرايين الحياة لأي منطقة.



س.. تتعرض مدينة الشيخ زويد إلى مشاكل انقطاع الكهرباء كيف سيتم التغلب علي ذلك ؟

يجري إنهاء خط كهرباء لمدينة الشيخ زويد بجهد 22 كيلو فولت، حيث سيعمل ذلك علي إنهاء مشكلة الكهرباء في المدينة والأحياء التابعة لها ويحقق للأسر احتياجاتها من المياه عن طريق محطات التحلية التي تعتمد في تشغيلها علي الكهرباء .



س ..ما خطة المحافظة للتخلص من القمامة والنفايات الطبية ؟

نعمل علي إنهاء إجراءات إنشاء المدافن الصحية فى كل من العريش وبئر العبد للعمل على التخلص من مخلفات القمامة والنفايات الطبية من أجل الحفاظ على سيناء، خالية من التلوث كونها ثاني أنفي مدينة في العالم.



س ..قرى الصيادين العاملين في بحيرة البردويل إلى أين ؟

قري الصيادين التي يجري إنشاؤها تشمل ١٥٠ منزلا وهي تخدم قطاعا كبيرا من أسر الصيادين العاملين فى البحيرة وعددهم نحو 1228 يعملون على مراكب صيد مسجلة رسميا وغيرهم الآلاف من الصيادين الآخرين العاملين فى النشاط ، لاسيما وانه تم اختيار موقعين لإقامة المنازل شرق مدينة بئر العبد الأول فى نطاق قرية السادات والثاني فى نطاق قرية التلول.

