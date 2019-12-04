موعد مباراة الزمالك ضد الشرقية في كأس مصر والقنوات الناقلة

يواجه فريق الزمالك نظيره نادي الشرقية، اليوم، الأربعاء، وذلك ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.



موعد مباراة الزمالك ضد الشرقية والقنوات الناقلة



من المقرر أن تنطلق صافرة اللقاء بين الزمالك والشرقية، في تمام السابعة والنصف مساءً، على ستاد القاهرة الدولي، وتُنقل المباراة عبر قناتي "تايم سبورتس، وأون سبورتس".



وستكون هذه المباراة، هي المهمة الأولى للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للزمالك.



وحل كارتيرون مكان الصربي ميلوتين سريدفويتش "ميتشو"، الذي أقيل من تدريب الزمالك أول أمس، الإثنين، بسبب تراجع نتائج الفريق معه في الفترة الأخيرة.



وكان كارتيرون سبق له تدريب ناديا الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري، قبل أن يخوض تجربة جديدة مع الرجاء المغربي مؤخرًا ويتوج معه ببطولة كأس السوبر الإفريقي.