من منزل نبيلة عبيد | نكشف أسرار الراقصة والسياسي.. وسر لا يعرفه أحد في كواليس الآخر .. فيديو

قام موقع صدى البلد بجولة مصورة داخل منزل النجمة نبيلة عبيد بالدقي، وأجرى حوارا مطولا مع نجمة مصر الأولى، فتحت خلاله صندوق ذكرياتها الفنية والشخصية.



تميز منزل نبيلة عبيد بالديكور العصري الأنيق، الذي لا تغيب عنه اللمسات الجمالية، وتزينه مجموعة من الجوائز التي حصلت عليها الفنانة نبيلة عبيد، فضلا عن مجموعة من صورها الشخصية، والعديد من شخصياتها الفنية.



تتحدث نبيلة عبيد في اللقاء، عن مدى طاعتها للمخرج الذى تتعاون معه أثناء التصوير رغم أنها واحدة من أهم الفنانات على الساحة وقد كانت تحقق أعمالها نجاحا كبيرا على المستويين الفنى والتجارى.



وأضافت "نبيلة عبيد"، أنها لا تتدخل أثناء التصوير فى اختصاصات المخرج، لأنها حين توافق على العمل مع أى من المخرجين تكون لديها الثقه أنه سيقوم باكتشافها جوانب جديدة من موهبتها.



وتابعت نبيلة عبيد، من الممكن أن تتناقش مع المخرج فى حالة وجود شىء فى العمل الفنى لا يمس إحساسها كممثلة، ولكنها لا تفرض رأيها مطلقًا.



وتابعت، أن هذا الأمر حدث خلال تعاونها مع المخرج الكبير يوسف شاهين فى فيلم الأخر، فقد التزمت بكل تعليماته، لأنها كانت تريد أن تتعلم من يوسف شاهين.



واستكملت: أنها علمت أن يوسف شاهين لا يحب أن يحضر الممثل بعده أثناء التصوير، لذا كانت تحضر قبل موعد وصله الى الاستديو بساعتين كاملين، لتكون جاهزة بشكل كامل قبل موعد حضوره إلى التصوير.



كما كشفت نبيلة عبيد في اللقاء، عن كواليس فيلم الراقصة والسياسي ،الذى وصفته الحقيقى ، مؤكدة انها تشعر أثناء مشاهدتها للعمل فى كل مرة ، أنها تشاهده للمرة الأولى، وهو قاله كرره لها المؤلف الكبير وحيد حامد ، الذى قام بكتابة العمل.



وأضافت " نبيلة عبيد " أنها بكت أثناء عرض العمل فى إحدى السينمات خلال الفترة القريبة الماضية ، حيث رأت مخرجه سمير سيف .



الراقصة والسياسي هو قصة الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس والقصة تتناول بعض أنواع الظلم والتعسف في استعمال السلطة وضياع الأخلاق. ومن غير شرعية للعلاقة بين السياسة وراقصة معروفة والكشف عن أسرار وخبايا كبار المسئولين في الدولة، بطولة الفنانة نبيلة عبيد صلاح قابيل ومصطفى متولي.



العمل تم عرضه عام 1990 ، وقد حقق نجاحاُ كبيرًا حينها ، وهو من تأليف وحيد حامد وإخراج سمير سيف .