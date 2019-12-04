الصحة: فحص 2.6 مليون امرأة منذ انطلاق مبادرة "سرطان الثدي"

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن فحص 2 مليون و668 ألفًا و223 امرأة مصرية، بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المنعقدة تحت شعار" 100 مليون صحة" للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بمرحلتيها الأولى والثانية، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو 2019.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن اجمالي المفحوصات بالمرحلة الأولى بلغ 2 مليون و157 ألفًا و402 امرأة، فيما بلغ عدد من تم فحصهم فى محافظات المرحلة الثانية 510 ألفًا و295 امرأة ، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة انطلقت في شهر نوفمبر الماضي بمحافظات "القاهرة، شمال سيناء، البحر الأحمر، كفر الشيخ، الإسماعيلية، السويس، المنوفية، بني سويف، سوهاج، أسوان، الأقصر".



وأشار مجاهد الي أن محافظة القاهرة هي الأعلى ترددًا بمحافظات المرحلة الثانية حيث بلغ عدد المفحوصات 220761 امرأة، لافتًا إلي أنه يشارك 1395 فريقًا طبيًا بـ 1175وحدة صحية في محافظات المرحلة الثانية للمبادرة، مضيفًا أنه يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمي للمبادرة http://www.100millionseha.eg ، بالإضافة إلي تلقي الشكاوى والاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة 15335.



وأكد مجاهد أن المبادرة مستمرة بمحافظات المرحلة الأولى الـ9 والتي تشملها المبادرة وهي: (جنوب سيناء، دمياط، بورسعيد، الإسكندرية، مطروح، البحيرة، الفيوم، أسيوط والقليوبية)، وذلك بمشاركة 1321 فريقًا طبيًا من السيدات، موضحًا أن الفرق التي تتولى الفحص جميعها من السيدات على مستوى الطبيبات والممرضات والفنيات، وذلك من خلال أكثر من 1000 وحدة ومركز طب أسرة.



وقال إن المبادرة مستدامة وتستهدف الكشف وتقديم التوعية بالمجان لما يقرب من 28 مليون امرأة بالجمهورية، وتشمل التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، بالإضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتى للثدى.



يذكر أنه تم تجهيز المستشفيات بمحافظات المرحلة الثانية لإجراء فحص الماموجرام للسيدات اللاتي يتم تحويلهن للفحص المتقدم، كما تم تجهيز الوحدات الصحية لتسجيل السيدات بداية من 18 عامًا والاطمئنان على حالتهم الصحية والتوعية بالفحص الذاتي للثدي.