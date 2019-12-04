فى المدارس.. قومي المرأة يواصل ندوات مناهضة العنف بـ كفر الشيخ

واصل فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، استكمال فعاليات حملة الـ 16 يومًا؛ لمناهضة العنف ضد المرأة، حيث نظم الفرع ندوة حول (مناهضة العنف ضد المرأة وأضرار ختان الإناث) بالمدرسة الثانوية الصناعية للبنات، وذلك تحت رعاية اللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ و الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة وتحت إشراف الدكتورة هدى الطنباري، مقررة فرع المجلس بكفر الشيخ.



جاء ذلك بحضور منال مصطفي عطوة، واعظة والمنسق الإعلامي لإدارة الدعوة بالأزهر الشريف وسامح مجاهد، مقرر المجلس القومي لشئون الإعاقة بكفر الشيخ، والسيد عبدالسلام، مدير المدرسة، وفريدة عبدالعزيز، وزينب حسان عمر، والسيدة الدماطي، وهبة إبراهيم محامى مكتب شكاوى المرأة بفرع المجلس و 62 طالبة.



وناقشت الندوة الأسباب التي أدت الى الاحتفال باليوم العالمي للعنف ضد المرأة ودور المجلس القومي للمرأة في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق المساواة بين الجنسين ومفهوم الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030م، وأهم محاورها ومفهوم العنف وأشكاله والأسباب التي تؤدى لذلك.



وأكدت الندوة على أهمية الحفاظ على الإطار الاخلاقي للأسرة والاهتمام بالمساواة في التنشئة الاجتماعية للأبناء والاهتمام بتوعيتهم بحقوقهم وكيفية الدفاع عنها وأضرار ختان الاناث من الناحية النفسية والاجتماعية والجسدية للفتاة ومما يترتب عليه بالسلب في حياتها الزوجية وأهمية تكريم المرأة في الإسلام والحفاظ على كرامتها وحقوقها.



ونوهت الندوة إلى دور مكتب شكاوى المرأة في مناهضة العنف ضد المرأة وكيفية تلقي أي شكوى بفرع المجلس والتوعية بالحقوق القانونية للمرأة، وإلى أهمية دعم مبادرة حملة الـ 100 مليون صحة لدعم صحة المرأة في محافظة كفر الشيخ والتي بدأت من شهر نوفمبر وتستمر لمدة شهرين على مستوى قري ومراكز ومدن محافظة كفر الشيخ.

