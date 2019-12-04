خلعت الحجاب ولا باروكة.. 20 صورة لـ هالة فاخر تثيرالجدل

ظهرت الفنانة هالة فاخر في صورها الأخيرة بدون حجاب، مرتدية ايس كاب، أبرز خصلات شعرها الأشقر القصير بشكل واضح ما أثار عديدا من علامات الاستفهام حول خلعها الحجاب.



وتساءل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي: هل خلعت هالة فاخر الحجاب على خطى باقي الفنانات؟ في حين وضع آخرون احتمالا أن تكون هالة فاخر مرتدية باروكة وأن هذه الخصلات من الباروكة وليس شعرها.



لذلك نعرضلك 20 صورة للفنانة هالة فاخر بعد إثارتها الجدل على موقع التواصل الاجتماعى حول خلعها الحجاب.

