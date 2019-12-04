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حوادث

إصلاح خط أنابيب شركة بترول طنطا بعد محاولة سرقته.. صور

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 07:56 م
إصلاح خط أنابيب شركة
إصلاح خط أنابيب شركة بترول طنطا
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جمالات الدمنهوري
أنهت فرق الإصلاح الفنى بشركة أنابيب البترول بطنطا، قبل قليل، إصلاح الجزء المكسور من ماسورة خط الأنابيب في عزبة سالم، بمركز كوم حمادة محافظة البحيرة، وإعادة تشغيله مرة أخرى بعد إجراء الاختبارات اللازمة.

وشهدت عزبة سالم في مركز كوم حمادة، اليوم الأربعاء، محاولة مجهولين، سرقة خط منتجات بترولية على طريق "ايتاي البارود - كوم حمادة ".

وانتقل النقيب صلاح الكفراوى من قوات الحماية المدنية، والنقيب مصطفى النمر معاون مباحث المركز، وتم فرض كردون أمني حول المنطقة، وبدأ المسئولون بشركة البترول إصلاح كسر الماسورة.

وانتقل فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد رضوان رئيس نيابة كوم حمادة، والمستشار عبدالله السعيد، لمعاينة مكان البلاغ.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 10270 إداري كوم حمادة لسنة 2019.

ويشار إلى أن محافظة البحيرة، شهدت، الشهر الماضي، كارثة كسر وتسريب في خط أنابيب البترول المار بعزبة المواسير في مركز إيتاي البارود، ونتج عنه اشتعال النيران بالمواد البترولية المسربة، وأسفر عن مقتل 9 أشخاص، وإصابة 15 آخرين من أهالي القرى المجاورة.
إصلاح خط أنابيب شركة بترول طنطا بعد محاولة سرقته.. صور
إصلاح خط أنابيب شركة بترول طنطا بعد محاولة سرقته.. صور
إصلاح خط أنابيب شركة بترول طنطا بعد محاولة سرقته.. صور
إصلاح خط أنابيب شركة بترول طنطا بعد محاولة سرقته.. صور
إصلاح خط أنابيب شركة بترول طنطا بعد محاولة سرقته.. صور
إصلاح خط أنابيب شركة بترول طنطا بعد محاولة سرقته.. صور
إصلاح خط أنابيب شركة بترول طنطا بعد محاولة سرقته.. صور
إصلاح خط أنابيب شركة بترول طنطا بعد محاولة سرقته.. صور
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