الاختناقات تحاصر الطلاب.. إصابة 84 طالبة ومعلمة بسبب أدخنة مصنع كيما القديم في أسوان بالاختناق.. و86 طالبة بمدرسة شربين الثانوية في الدقهلية

- الاختناق يحاصر الطلاب لأسباب مختلفة

- إصابة 86 طالبة بمدرسة شربين الثانوية في الدقهلية باختناق - اختناق 84 طالبة ومعلمة بسبب أدخنة مصنع كيما القديم في أسوان - تطهير مخزن المدرسة بمواد سامة - إحالة مدير المدرسة والعامل بالمدرسة للتحقيق - الصحة تبدأ في تطهير المدرسة بشكل آمن





شهدت محافظتي أسوان، والدقهلية، واقعتين لإختناق الطلاب، بسبب تصاعد الأدخنة من مصنع كيما القديم في أسوان، أو إستنشاق طالبات مدرسة شربين الثانوية بنات في الدقهلية بعض الغازات الضارة .





وشهدت محافظة أسوان، حدوث واقعة اختناق رئوى لـ 84 طالبة ومعلمة في مدرسة حسين مرسال الثانوية الفنية للبنات، بمنطقة المحمودية، بسبب انتشار الأدخنة المنبعثة من مصنع كيما القديم.





وأجرى اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، اتصالا بوزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع إدارة المصنع وخاصة أنه تم التنبيه أكثر من مرة بخطورة الانبعاثات المنتشرة والمتطايرة منه مع إبلاغ رئاسة مجلس الوزراء بالموقف الحالي.





وتوجه محافظ أسوان إلى مصنع كيما القديم، حيث أمر رئيس مجلس الإدارة بوقف تشغيل قسم الحامض الذي تنبعث منه الأدخنة الضارة، مع تحرير محضر مخالفة من الادارة العامة للبيئة؛ لتسبب إنتشار هذه الأدخنة فى التلوث البيئي بالعديد من المناطق والأحياء السكنية داخل مدينة أسوان.





وشكَّلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لجنة عاجلة برئاسة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، والذى توجه فورًا إلى أسوان بمشاركة إدارتى التفتيش ونوعية الهواء إلى مصنع كيما؛ لقياس الانبعاثات والأدخنة الصادرة من المصنع، وذلك فور تلقى بلاغ من أهالى منطقتى المحمودية وكيما، بوجود انبعاثات ضارة، صباح الإثنين، وحدوث حالات اختناقات بين تلاميذ المدارس والأهالى.





فيما شهدت، اليوم الأربعاء، المدرسة الثانوية الفنية بنات بمدينة شربين، في الدقهلية، حالة من الفزع بسبب إصابة 86 طالبة بحالات اختناق وضيق فى التنفس، نتيجة استنشاقهن مواد تطهير سامة .





ومن جانبه أكد الدكتور مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات صحفية أن مستشفى شربين استقبلت ظهر اليوم الأربعاء ٦ طالبات مصابين ثم تم استقبال ١٦ طالبة أخرى مصابين بنفس الأعراض ثم أرتفع العدد إلى 86 طالبة، وتم تقديم الاسعافات الاولية لهن وحالاتهن مستقرة.





وأضاف مكي، أن سبب الإصابة هو قيام إدارة المدرسة بتطهير مخزن المدرسة بمواد تطهير نتيجة عثورهم على قطة ميتة داخل المخزن مما أدى إلى استنشاق الطالبات لمواد التطهير وإصابتهن باختاق.





وتجمهر العشرات من اهالى الطالبات المصابات باختناق نتيجة استنشاقهم مواد تستخدم في التطهير، امام مستشفى شربين العام للاطمئنان على صحتة بناتهن .





فيما كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية منال الغندور السكرتير العام المساعد ووكيل وزارة الصحة ورئيس مدينة شربين بالتوجه إلى مدرسة شربين الثانوية بنات للاطمئنان على حالة الطالبات إثر واقعة حدوث اختناق بينهن وذلك نظرا لتواجده بمجلس النواب.





وقرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تشكيل لجنة من الشئون القانونية للوقوف على حقيقة الواقعة وتوقيع العقوبة القانونية المستحقة على كل من تسبب في الواقعة سواء بالإهمال أو التقصير.





وأشار محافظ الدقهلية إلى أن التقرير المبدئي للواقعة يفيد بقيام عامل بالمدرسة الثانوية الفنية بشربين برش مبيد حشري في فصل مغلق بالدور الثالث مما تسبب في حدوث حالات اختناق وإعياء لبعض الطالبات بالمدرسة.





وأوضح محافظ الدقهلية أنه تم دخول الحالات المصابة بالاختناق وعددها 86 حالة لمستشفى شربين لتلقي الاسعافات الاولية المطلوبة وتم خروج جميع الحالات بعد التأكد من شفائهن والاطمئنان على سلامتهن.





وكلف محافظ الدقهلية الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بتشكيل فريق عمل من إدارة الطب الوقائي لتطهير المدرسة حفاظا على سلامة وصحة الطالبات والعاملين.





وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه على تواصل كامل على مدار الساعة لمتابعة الموضوع حتى خروج آخر طالبة والتأكد من سلامتهن جميعا.





بينما قرر علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية إحالة مدير المدرسة الفنية الثانوية بنات بمدينة شربين والعامل المتسبب في واقعة اختناق ٨٦ طالبة بالمدرسة للتحقيق.





وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم أنه أثناء قيام العامل بتنظيف مخزن بالمدرسة عثر على قطة ميتة بداخله وبدلا من اخطار الجهات المختصة قام بإزالتها وتطهير مكانها مستخدما مبيد حشري زراعي نفاذ مما أدى الى انتشار رائحته بالفصل المجاور وهو ما تسبب في إصابة بعض الطالبات باختناق وصعوبة في التنفس.





واضاف انه بعرض الطالبات على الزائرة الصحية بالمدرسة قررت نقلهن للمستشفى للاطمئنان على حالتهن الا ان الخبر وصل إلى أولياء الأمور الذين حضروا وتجمهروا أمام المدرسة مما تسبب في انتشار الذعر بين باقى الطالبات وأخذهم ذويهم للمستشفى للاطمئنان عليهم.





وآخيرا قامت مديرية الصحة بالدقهلية فى عملية تطهير للمدرسة، بالتنسيق مع مسئولى التربية والتعليم تحت إشراف الدكتور سعد عبداللطيف مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية .





وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا يفيد بورود اشاره لمركز شرطة شربين من مستشفى شربين العام بوصول 6 طالبات من المدرسة الثانوية الفنية بنات بمدينة شربين ادعاء اختناق وصعوبة في التنفس فيما استقبلت المستشفى عقب ذلك ١٦ طالبه اخرى مصابين بنفس الاعراض ثم ٤١ حاله اخرى ليرتفع العدد إلى 86 حاله جارى حصر أسمائهم.





وانتقل ضباط المباحث برئاسة المقدم محمد الارضى رئيس المباحث ومسؤلى الصحه بقيادة الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة ومسئولى التربية والتعليم إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنهن يعانين من صعوبة في التنفس واختناق نتيجة استنشاق مادة تستخدم فى التطهير بالمدرسة .



