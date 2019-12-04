ننشر الصورة الأولى لطبيب الأسنان وزوجته المتهمين بالتخلص من توأمهما بأوسيم

حصل صدى البلد علي صورة طبيب اسنان وزوجته تخليا عن طفليهما بحضانة في اوسيم عقب القاء القبض عليهما.
وكشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات تخلي سيدة عن طفلين توءم بحضانة بمنطقة أوسيم حيث تبين أن السيدة والدة الطفلين وتركتهما بالإتفاق مع والدهما طبيب الأسنان بحجة عدم قدرتهما على الإنفاق عليهما.
وألقت قوة أمنية القبض علي الزوجين اللذين تبين أنهما من محافظة كفر الشيخ ويقطنان بشقة مفروشة بمنطقة روض الفرج، وتمت إحالتهما إلي النيابة العامة التي تولت التحقيق.
وكشفت التحقيقات الأولية برئاسة المستشار محمد هاني رئيس نيابة أوسيم أن طبيب أسنان 35 سنة تزوج من سيدة تبلغ من العمر 41 عاما منذ قرابة 6 سنوات وكان يقيم بمنزل أسرته بمحافظة كفر الشيخ قبل أن تطرده الأسرة وزوجته لعدم رضائهم عن الزواج فانتقل برفقة زوجته إلي شقة مفروشة بمنطقة روض الفرج وقضيا طوال 5 أعوام يحاولان الإنجاب إلي أن جمع الطبيب كافة ما يملك مبلغ مقدر ب 200 ألف جنيه لإجراء عملية حقن مجهري لزوجته ونجحت العملية بإنجابهما طفلين توءم.
وأضافت التحقيقات بإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية أنه بعد بلوغ الطفلين عام ونصف تشاجر الأب مع زوجته بحجة عدم قدرته الإنفاق عليهما وتحمل مصروفاتهما مرددا: "انا صرفت كل اللي حيلتي عشان أخلفهم وفقروني" ثم طالب زوجته بالتخلص منهما بأي طريقة فبحث الأم عن حضانة للأطفال الرضع حتي عثرت علي إحداها بمنطقة بشتيل بأوسيم وترددت عليها عدة مرات لرصد المكان بالكامل حتي علمت بوجود كاميرات مراقبة بالمقهي المقابل للحضانة فارتدت نقاب واصطحبت الطفلين توجهت بهما لمالكة الحضانة مبدية رغبتها في إلحاق ابنيها بها وأخبرتها أنها ستذهب لتصوير بطاقتها الشخصية وتعود مرة أخري إلا أنها لم تعد تاركة الطفلين.
نجحت مباحث الجيزة بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث في تحديد هوية السيدة بعد أسبوع من التحريات وألقت قوة أمنية برئاسة المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة مباحث شمال الجيزة والمقدم مجدي موسى رئيس مباحث أوسيم والرائد وليد كمال معاون المباحث من تحديد مكان المتهمة وزوجها وتم ضبطهما واحالتهما للنيابة العامة.
وكشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات تخلي سيدة عن طفلين توءم بحضانة بمنطقة أوسيم حيث تبين أن السيدة والدة الطفلين وتركتهما بالإتفاق مع والدهما طبيب الأسنان بحجة عدم قدرتهما على الإنفاق عليهما.
وألقت قوة أمنية القبض علي الزوجين اللذين تبين أنهما من محافظة كفر الشيخ ويقطنان بشقة مفروشة بمنطقة روض الفرج، وتمت إحالتهما إلي النيابة العامة التي تولت التحقيق.
وكشفت التحقيقات الأولية برئاسة المستشار محمد هاني رئيس نيابة أوسيم أن طبيب أسنان 35 سنة تزوج من سيدة تبلغ من العمر 41 عاما منذ قرابة 6 سنوات وكان يقيم بمنزل أسرته بمحافظة كفر الشيخ قبل أن تطرده الأسرة وزوجته لعدم رضائهم عن الزواج فانتقل برفقة زوجته إلي شقة مفروشة بمنطقة روض الفرج وقضيا طوال 5 أعوام يحاولان الإنجاب إلي أن جمع الطبيب كافة ما يملك مبلغ مقدر ب 200 ألف جنيه لإجراء عملية حقن مجهري لزوجته ونجحت العملية بإنجابهما طفلين توءم.
وأضافت التحقيقات بإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية أنه بعد بلوغ الطفلين عام ونصف تشاجر الأب مع زوجته بحجة عدم قدرته الإنفاق عليهما وتحمل مصروفاتهما مرددا: "انا صرفت كل اللي حيلتي عشان أخلفهم وفقروني" ثم طالب زوجته بالتخلص منهما بأي طريقة فبحث الأم عن حضانة للأطفال الرضع حتي عثرت علي إحداها بمنطقة بشتيل بأوسيم وترددت عليها عدة مرات لرصد المكان بالكامل حتي علمت بوجود كاميرات مراقبة بالمقهي المقابل للحضانة فارتدت نقاب واصطحبت الطفلين توجهت بهما لمالكة الحضانة مبدية رغبتها في إلحاق ابنيها بها وأخبرتها أنها ستذهب لتصوير بطاقتها الشخصية وتعود مرة أخري إلا أنها لم تعد تاركة الطفلين.
نجحت مباحث الجيزة بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث في تحديد هوية السيدة بعد أسبوع من التحريات وألقت قوة أمنية برئاسة المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة مباحث شمال الجيزة والمقدم مجدي موسى رئيس مباحث أوسيم والرائد وليد كمال معاون المباحث من تحديد مكان المتهمة وزوجها وتم ضبطهما واحالتهما للنيابة العامة.