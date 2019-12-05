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ثقافة

ثقافة جنوب سيناء تناقش أسباب التسرب من التعليم

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 05:55 ص
صدى البلد
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طارق موسى
عقد بيت ثقافة دهب بمدرسة على بن أبى طالب الإعدادية، محاضرة تثقيفية بعنوان "التسرب من التعليم"، ألقاها العربى عبد العزيز موجه بالتربية والتعليم بحضور مجموعة من طلاب المدرسة، تحدث خلالها عن ظاهرة التسرب من التعليم من حيث المعنى والمفهوم والأسباب الحقيقية، كما أوضح طرق مكافحة هذه الظاهرة. 

وأكد تأثيرها السلبى على تقدم ونمو المجتمع، أعقب ذلك جلسة قراءة للأطفال من رواد الموقع، تلاها تنفيذ ورشة فنية بعنوان "فن الصلصال" لتكوين أشكال فنية حرة باستخدام عجينة الصلصال بهدف تنمية المهارات الفنية. 

نظم بيت ثقافة ابوزنيمة بمدرسة ابوزنيمة الإعدادية محاضرة تثقيفية بعنوان "السلوك الحسن والأخلاق" ألقاها أحمد حسن الأخصائي الاجتماعى بالمدرسة، تحدث خلالها عن السلوك الحسن والأخلاق، ودور الأسرة والمدرسة فى تكوين الشخصية السوية، وتأثير الترابط الأسرى على تكوين الشخصية المعتدلة، موضحا ارتباط الاخلاق والسلوك الحسن بتفوق الشخص وتقدم وازدهار المجتمع .

أقام بيت ثقافة ابورديس ورشة فنية بعنوان "المدرسة التعبيرية" بمشاركة مجموعة من تلاميذ المدارس بأبورديس، لرسم لوحات فنية بتقنية المدرسة التعبيرية التى تمتاز بالحركة والتنوع في الألوان وتعدد عناصر التصميم، إلى جانب جلسة مناقشة كتاب بعنوان "التابعون" تأليف الكاتب عبد المنعم الهاشمى، والذى يتحدث عن حياة بعض التابعين وزهدهم فى الحياة ورضاهم بما قسمه الله عز وجل .

أعد بيت ثقافة نويبع بمجمع المدارس الثانوى محاضرة تثقيفية بعنوان "الهجرة الغير شرعية" ألقاها أستاذ القانون كمال سلطان بحضور عبد الحميد محمد مدير إدارة التضامن الإجتماعي بنويبع ومجموعة من طلاب المدرسة، تحدث خلالها عن مفهوم الهجرة الغير شرعية وأضرارها على المجتمع والثقافات والعقائد، وأوضح وجهة النظر القانونية للهجرة غير الشرعية، وعواقبها البالغة على الفرد وتأثيرها السلبى على المجتمعات .

نفذت إدارة الشؤون الفنية بالمديرية ورشة فنية بمدرسة الزهور الإعدادية بالطور العاصمة بعنوان "أشغال الفوم" لتدريب الطالبات على استخدام الفوم والشمع اللاصق وورق الكانسون والنصبيان، لتصميم لوحات فنية حرة، من خلال الرسم والتصميم بالفوم ولصقه على ورق الكانسون وتثبيته بالناصبيان لإخراج تابلوهات فنية بتقنية أشغال الفوم، بهدف تنمية المهارات الفنية للنشء .
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