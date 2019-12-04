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مرأة

بـ الفستان الأحمر.. شاهد | إطلالة ساحرة لـ ملكة جمال ايكو الدولية 2015 في مصر

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 11:57 م
ملكة جمال ايكو الدولية
ملكة جمال ايكو الدولية لعام 2015
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آية التيجي - عدسة / أحمد بيسو
ظهرت باتريشيا بيكلار ملكة جمال ايكو الدولية لعام 2015، والتي قامت بالمشاركة في لجنة تحكيم ملكة جمال المراهقات، وقد ظهرت بإطلالة ساحرة ومميزة للغاية.

وارتدت باتريشيا بيكلار فستان باللون الاحمر القصير، بتصميم مميز من الأعلى، واختارت حذاء باللون الأحمر الشمواه، وهو ما يتناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وتركت باتريشيا بيكلار شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية، وبشكل متموج من الأسفل ليضفي لمسة أنيقة على إطلالتها.

فيما اختارت باتريشيا بيكلار بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث اختارت ان تبرز جمال عينيها بالآي لاينر مع الماسكرا، فيما اختارت اللون الكمشيري كأحمر شفاه.

ولم تتكلف باتريشيا بيكلار في ارتداء الاكسسوارات، حيث اكتفت بالظهور بإطلالة رقيقة وساحة..

 وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
بـ الفستان الأحمر.. شاهد | إطلالة ساحرة لـ ملكة جمال ايكو الدولية 2015 في مصر
بـ الفستان الأحمر.. شاهد | إطلالة ساحرة لـ ملكة جمال ايكو الدولية 2015 في مصر
بـ الفستان الأحمر.. شاهد | إطلالة ساحرة لـ ملكة جمال ايكو الدولية 2015 في مصر
بـ الفستان الأحمر.. شاهد | إطلالة ساحرة لـ ملكة جمال ايكو الدولية 2015 في مصر
بـ الفستان الأحمر.. شاهد | إطلالة ساحرة لـ ملكة جمال ايكو الدولية 2015 في مصر
بـ الفستان الأحمر.. شاهد | إطلالة ساحرة لـ ملكة جمال ايكو الدولية 2015 في مصر
بـ الفستان الأحمر.. شاهد | إطلالة ساحرة لـ ملكة جمال ايكو الدولية 2015 في مصر
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