بعد 54 عامًا .. أول ظهور لـ منى وهبي بطلة مسرحية أنا فين وأنت فين.. فيديو

نشرت الاعلامية بوسى شلبى مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تكشف فيه عن ظهور نادر للفنانة منى وهبى التى شاركت الفنان فؤاد المهندس وهى طفلة بمسرحية "أنا فين وانت فين" والتى قدمت عام 1965.





وعلقت بوسى شلبى على الفيديو الذى ظهرت فيه منى قائلة : "فى ظهور نادر لمنى وهبى .. هذه الفنانة التى ظهرت فى مسرحية "أنا فين وانت فين" مع فؤاد المهندس الذى كان يغنى لها أغنية " رايح أجيب الديب من ديله وأقلق نومه فى نص الليل".





وياتى ظهور منى وهبى فى احدى المناسبات الفنية والتى تواجدت فيها الاعلامية بوسى شلبى وكان برفقة عدد من النجوم أيضا فى دبى وذلك بعد ظهورها فى المسرحية منذ ما يرقب من 54 عاما.





يذكر ان المسرحية كان يشارك فى بطولتها مع فؤاد المهندس كل من شويكار وتاليف سمير خفاجى واخراج فؤاد المهندس.