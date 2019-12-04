ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد 54 عامًا .. أول ظهور لـ منى وهبي بطلة مسرحية أنا فين وأنت فين.. فيديو

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 11:59 م
منى وهبى وبوسى شلبى
منى وهبى وبوسى شلبى
Advertisements
أحمد إبراهيم
نشرت الاعلامية بوسى شلبى مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تكشف فيه عن ظهور نادر للفنانة منى وهبى التى شاركت الفنان فؤاد المهندس وهى طفلة بمسرحية "أنا فين وانت فين" والتى قدمت عام 1965. 

وعلقت بوسى شلبى على الفيديو الذى ظهرت فيه منى قائلة : "فى ظهور نادر لمنى وهبى .. هذه الفنانة التى ظهرت فى مسرحية "أنا فين وانت فين" مع فؤاد المهندس الذى كان يغنى لها أغنية " رايح أجيب الديب من ديله وأقلق نومه فى نص الليل".

وياتى ظهور منى وهبى فى احدى المناسبات الفنية والتى تواجدت فيها الاعلامية بوسى شلبى وكان برفقة عدد من النجوم أيضا فى دبى وذلك بعد ظهورها فى المسرحية منذ ما يرقب من 54 عاما. 

يذكر ان المسرحية كان يشارك فى بطولتها مع فؤاد المهندس كل من شويكار وتاليف سمير خفاجى واخراج فؤاد المهندس. 

بعد 54 عامًا .. أول ظهور لـ منى وهبي بطلة مسرحية أنا فين وأنت فين.. فيديو
Advertisements

ترشيحاتنا

قاوم مرضه بالعمل.. صلاح عبد الله: شعبولا كان بيروح شغله في عربية إسعاف

فضيحة جديدة تلاحق ترامب والأمير أندرو لعلاقتهما بـ قوادة |صور

أحمد موسي يكشف فضيحة خلال لقاء تميم ووفد من حكومة السراج

بعد الكشف عن تعرضه لوعكة صحية | شوبير يدعم تركي آل الشيخ برسالة مؤثرة

أم الحلويات.. 15 صورة لـ نانسي عجرم وبناتها

من حيث المرتب والتمثيل .. قرار جمهوري بمعاملة طارق عامر كـ نائب رئيس وزراء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماكياج صاخب وفستان اسود | المطربة بوسي تبهر متابعيها بإطلالة جديدة | شاهد

انهيار نجل الراحل شعبان عبد الرحيم | وهانى شاكر وعمرو موسى أبرز حضور عزائه

مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي.. شاهد حضورا جماهيريا في العرض الأردني بر