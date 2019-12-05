ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

هذا ما حققته سيلينا جوميز بكليب lose me to love you

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 08:07 ص
صدى البلد
Advertisements
شروق إبراهيم
حقق كليب lose you to love me للنجمة العالمية سيلينا جوميز نسب مشاهدة وصلت لـ ١٧١ مليون مشاهدة بعد مرور شهر ونصف على طرحه بقناتها الرسمية بموقع يوتيوب.

وكشفت تقارير بالصحف الأجنبية، عن أن كليب سيلينا جوميز تم تصويره بالكامل بهاتف اي فون وسط أجواء درامية بسبب موضوع الأغنية. 

بعد مرور فترة قصيرة على طرح أغنية سيلينا جوميز الجديدة lose you to love me، ازدادت التكهنات من قبل جمهور حبيبها السابق المغني الكندي جاستين بيبر عن ان تلك الاغنية التي تعني " خسرت نفسي كي أحبك" موجهة اليه بعد مرور فترة طويلة على انفصالهما.

وكتبت سيلينا جوميز عن الأغنية، "هذه الاغنية من وحي اشياء كثيرة حدثت في حياتي منذ طرح البومي الاخير، اتمنى ان يشعر الناس بالأمل وأن يعرفوا كيف يخرجون الجانب القوي منهم".

وقال جمهور جاستين بيبر عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي إن توقيت الأغنية بعد مرور أسابيع قليلة على حفل زفاف جاستين بيبر وعارضة الأزياء الامريكية هايلي بالدوين، مشيرين إلى أن سيلينا جوميز تعبر عن معاناتها بعد انفصالها عن جاستين بيبر وزواجه من غيرها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد..سيلينا جوميز تطلق كليب جديد مصور بكاميرا iPhone 11 Pro

بعد أقل من شهر على زواجه.. جاستين بيبر يبكي في حضن حارسه الخاص بسبب سيلينا جوميز

أول ظهور لـ جاستين بيبر بعد أنباء عن إصابته بـ الاكتئاب ..صور

بعد رامي جمال .. نجمة شهيرة تعلن إصابتها بـ الذئبة الحمراء

سيلينا جوميز تحقق 7 ملايين إعجاب عبر إنستجرام ..صور

Lose me to love you لسيلينا جوميز يتجاوز الـ145 مليون مشاهدة.. فيديو

ترشيحاتنا

طارق حامد يحتفل بتأهل الزمالك لـ دور الـ 16 من كأس مصر

أضرار صادمة لتناول حبوب منع الحمل

حكم القراءة من المصحف في صلاة السنة

المستشار محمود الخضيري يصل منزله بـ سموحة بعد الإفراج عنه

ممالك النار يتصدر تويتر بعد الحلقة 13

إصابة 3 أشخاص في إطلاق النار بقاعدة بيرل هاربور الأمريكية

AdvertisementS

بعد شماتتها في وفاة شعبان عبد الرحيم.. شاهد رسالة صلاح عبد الله لـ آيات عرابي

اخبار الفن | مايا دياب تثير الجدل في السعودية.. ريم البارودي تهدد احمد سعد.. فنانات متهمات بـ التسبب في طلاق أصالة وطارق العريان

وكيل حمدي النقاز يكشف كواليس رجوعه للزمالك وقيمة عقده

بملابس شتوية.. أيتن عامر تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور لها

شتمته بأمه.. امرأة بيضاء تطارد رجلا أسود في المترو والشرطة تنصرها عليه

كيف ترقي نفسك وأولادك وأهل بيتك من الحسد والمرض؟

أهم الأخبار.. الخطيب يطمئن على تركي آل الشيخ بعد أزمته الصحية.. صلاح عبدالله يوجه رسالة لـ آيات عرابى بعد شماتتها في وفاة شعبان عبدالرحيم

مواعيد مباريات اليوم الخميس 5 -12 -2019 والقنوات الناقلة

ويزو تفاجئ جمهورها بإطلالتها.. وريم البارودي تعلق | شاهد

بفستان قصير ومكياج هادئ.. نيرمين الفقي تتألق برفقة أصدقائها

هاني سعيد يكشف سر اعتزاله المفاجئ في منتصف الموسم

لجنة الصناعة تستجيب لحادث ابتلاع ماكينة لـ مهندس في مصنع بالعين السخنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جذابة ولافتة.. 25 صورة تكشف أناقة فساتين إليسا

نتيجة لعزله.. خبراء يحذرون من تهديد صحة ترامب العقلية لـ أمن أمريكا

شتمته بأمه.. امرأة بيضاء تطارد رجلا أسود في المترو والشرطة تنصرها عليه