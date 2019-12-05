هذا ما حققته سيلينا جوميز بكليب lose me to love you

حقق كليب lose you to love me للنجمة العالمية سيلينا جوميز نسب مشاهدة وصلت لـ ١٧١ مليون مشاهدة بعد مرور شهر ونصف على طرحه بقناتها الرسمية بموقع يوتيوب.





وكشفت تقارير بالصحف الأجنبية، عن أن كليب سيلينا جوميز تم تصويره بالكامل بهاتف اي فون وسط أجواء درامية بسبب موضوع الأغنية.





بعد مرور فترة قصيرة على طرح أغنية سيلينا جوميز الجديدة lose you to love me، ازدادت التكهنات من قبل جمهور حبيبها السابق المغني الكندي جاستين بيبر عن ان تلك الاغنية التي تعني " خسرت نفسي كي أحبك" موجهة اليه بعد مرور فترة طويلة على انفصالهما.





وكتبت سيلينا جوميز عن الأغنية، "هذه الاغنية من وحي اشياء كثيرة حدثت في حياتي منذ طرح البومي الاخير، اتمنى ان يشعر الناس بالأمل وأن يعرفوا كيف يخرجون الجانب القوي منهم".



