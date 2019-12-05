تداول 528 شاحنة و36 سيارة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر تداول 528 شاحنة بضائع و36 سيارة، حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال 3 سفن وهى أمانة، عزيز اكسبريس، الحرية 2 وعلى متنهم 110 شاحنات و14 سيارة، وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 103 شاحنات و8 سيارات.



فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 98 شاحنة، وغادرت ثلاث سفن وهى أمانة، عزيز اكسبريس، الحرية 2 وعلى متنهم 124 شاحنة و12 سيارة.



كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين ايلة وبريدج وعلى متنهما 31 شاحنة، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة سينا، وعلى متنها 26 شاحنة و2سيارة وغادرت السفينتين ايلة وبريدج وعلى متنهم 36 شاحنة.