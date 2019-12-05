بعد فسخ عقده مع الزمالك.. الأهلي يحسم الجدل حول التعاقد مع حمدى النقاز

كشف النادي الأهلي عن أنه لم يدخل في أي مفاوضات بصورة مباشرة أو غير ذلك مع التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، الذي فسخ تعاقده قبل أيام مع ناديه.



وكان حمدي النقاز قد أعلن عن دخول أحد الأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية في مفاوضات لضمه، وذلك عقب فسخ تعاقده مع نادي الزمالك مباشرة.



وقال مصدر بالأهلي إن الجهاز الفني لم يطلب التعاقد مع النقاز نهائيًا خاصة أن هذا الفريق به لاعبان هما الأفضل في الدوري المصري يلعبان في هذا المركز وهما أحمد فتحي ومحمد هاني، بجانب أن حسين الشحات يمكنه أن يقوم بنفس الدور ووارد استعادة باسم علي من جديد.



وأضاف أن الأهلي ليس طرفًا في أزمة اللاعب مع ناديه فتلك أمور داخليه لا يتدخل فيها، وأوضح أن النقاز لاعب جيد جدًا وأي فريق يتمنى ضمه ولكن ليس هناك أي مفاوضات معه.



ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأخير اليوم باستاد مختار التتش قبل أن يعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفنى، القائمة النهائية التي سيدخل بها معسكرا مغلقا استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا.