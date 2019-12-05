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اقتصاد

ارتفاع جماعي لـ مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 10:48 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعد ما أغلقت أمس على ارتفاع أيضًا.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 13685 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 1986 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 16278 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 5104 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.15% ليصل مستوى 530 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 1390 نقطة.
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