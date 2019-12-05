السفير الأمريكي في هندسة عين شمس: نفخر بدعم مركز الأمير للطاقة

وقال السفير الأمريكي بالقاهرة، جوناثان كوهين، إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تفخر بدعم مركز الأمير للطاقة بهدف تعزيز تشكيل سياسة الطاقة الوطنية، وربط البحوث في مجال حلول مشاكل الطاقة المتجددة، برواد الأعمال، وتعزيز كفاءة الطاقة، وتطوير الحلول البحثية التطبيقية المبتكرة باستخدام مصادر الطاقة التقليدية والبداية علي حد سواء.



وأضاف السفير، أن المركز عبارة عن جزء من المبادرة الممولة من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومدتها خمس سنوات، موضحًا أن إجمالي قيمتها ٩٠ مليون دولار، لافتا إلي أنها تضم مركزا للتميز للزراعة بجامعة القاهرة بالشراكة مع جامعة كورنيل، ومركز التميز للمياه، بجامعة الإسكندرية بالشراكة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة.



وتابع أن تلك المراكز الثلاثة تركز علي المجالات التي حددتها مصر ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠، والتي من شأنها أن تقود البحوث والابتكارات في القطاعات الرئيسية للنمو الاقتصادي في مصر.



وأشار السفير إلي أن دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للبحوث والمنح الدراسية ذات الصلة بعلوم الطاقة جزءا من ٣٠ مليون دولار استثمرها الشعب الأمريكي في مصر من خلال الوكالة الأمريكية منذ عام ١٩٧٨.