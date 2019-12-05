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مرأة

أنا جاية الدنيا اتدلع.. فيفي عبده بإطلالة جريئة تشعل السوشيال ميديا

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 07:55 م
صدى البلد
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نهى هجرس
نشرت الفنانة فيفى عبده، صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقة وجذابة.

وظهرت فيفى عبده، بفستان قصير من القطيفة باللون الأزرق الغامق، وأوف شولدر أبرز جمالها وأناقتها، وارتدت جوانتى من القطيفة المطرز باللون الأسود.

ولم تتكلف فيفى عبده في اختيار كثير من الأكسسوارات واكتفت بقرط طويل باللون الذهبى مع سلسلة أنيقة لتبرز جمال إطلالتها.

وتركت شعرها الطويل منسدلًا على كتفيها بطريقة أنيقة، واعتمدت فى الماكياج على الألوان الترابية مع أحمر شفاه باللون البينك الفاتح الذى يبرز جمال أنوثتها.

وعلقت فيفى عبده على الصورة.."أنا لا أصلح للمعاناة.. أنا جاية الدنيا اتدلع".

 
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