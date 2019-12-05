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فن

ملك الإحساس والغناء.. خالد الصاوي مع تامر حسني في كواليس الفلوس

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 05:22 م
تامر حسنى وخالد الصاوى
تامر حسنى وخالد الصاوى
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محمد بدران
نشر الفنان خالد الصاوى صورة جديدة له من كواليس فيلم الفلوس مع النجم تامر حسنى عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام".

وعلق الصاوي، ساخرًا: "صورة تجمع بين ملك الإحساس والغناء والتمثيل الفنان خالد الصاوي مع الممثل تامر حسني".

يذكر أن خالد الصاوى، شارك مؤخرا في الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" بطولة كريم عبدالعزيز، وهند صبري، ونيللي كريم، والذي حقق نجاحا كبيرا في دور عرض السينما.

وينتظر خالد الصاوى عرض فيلمه الجديد "الفلوس" الذى يقوم ببطولته تامر حسنى والمقرر عرضه فى إجازة منتصف العام، بعد خروجه من المنافسة فى موسم عيد الأضحى، ويرجع السبب لعدم الانتهاء من عملية المونتاج.

الفيلم بطولة تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، محمد سلام، وآخرون اضافة الى ظهور أكثر من نجم كضيف شرف، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج سعيد الماروق.

الفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن حول أزمة الثقة بين الناس والتى تتسبب فى كثير من المواقف الصعبة.
ملك الإحساس والغناء.. خالد الصاوي مع تامر حسني في كواليس الفلوس
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