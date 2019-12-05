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أخبار العالم

الأكبر في العالم.. أرامكو السعودية تسعّر أسهمها عند ذروة النطاق الاسترشادي

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 06:23 م
ارامكو
ارامكو
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سعيد العربي
ذكرت ارم نيوز أن عملاق النفط المملوك للدولة، أرامكو السعودية، قرر تسعير طرحه العام الأولي عند الحد الأعلى للنطاق الاسترشادي، وهو ما يجعله أكبر طرح في العالم لأنه سيزيد على الطرح العام الأولي لمجموعة علي بابا الصينية البالغ 25 مليار دولار في 2014، وذلك وفقا لمصادر عن رويترز.

وأضافت المصادر أن أسهم أرامكو ”جرى تسعيرها عند 32 ريالًا للسهم مقارنة مع النطاق الاسترشادي الذي تراوح من 30 إلى 32 ريالًا“.

واعتمدت أرامكو السعودية على مستثمرين محليين وإقليميين لبيع حصة 1.5 بالمئة بعد اهتمام فاتر من الخارج حتى مع التقدير المنخفض لقيمة الشركة البالغ 1.7 تريليون دولار، وامتنعت أرامكو عن التعقيب على تسعير الصفقة.
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