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توك شو

عادل عوض: يروي كواليس حول حياة الفنان "محمد عوض"

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 06:45 م
الفنان محمد عوض
الفنان محمد عوض
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توك شو
قال المخرج "عادل عوض"، إن والده الفنان "محمد عوض" كان جاد للغاية خلال حياته اليومية، حيث كانت حياته ممتلئة بالعمل المستمر، ولكنه والده كان لطيف وكوميديا للغاية خلال حضور أي ضيوف.

وأكد "عادل عوض"، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "أحمد مجدي" في برنامج "فنجان قهوة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن انشغال والده بالعمل لساعات طويلة كان يمنع أي أصوات مزعجة خلال حضوره، مؤكدا "كنا ممنوعين نعمل صوت وهو موجود"، حيث كان والده ينام ساعتين فقط في اليوم بسبب ازدحام مواعيد عمله في الدراما والمسرح.

ونوه المخرج "عادل عوض"، إلي أن والده كان يصطحبه خلال تصوير عدد من كواليس الإعمال السينمائية، حيث كان يطلب من الممثلين حينها اصطحاب ابنائهم لتصوير بعض المشاهد.

وتابع، أنه كان يعمل بالتمثيل حتى المرحلة الثانوية، حتى التحق بمعهد السينما، معهد الفنون المسرحية وكلية الفنون الجميلة معا في عام واحد.

موضحا، أنه دخل فنون جميلة بشكل قانوني بعد إنهائة المرحلة الثانوية، حيث كان يرغب في العمل كرسام عالمي، ولكنه قبل في معهدي السينما والفنون المسرحية بالاختبارات.
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