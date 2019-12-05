أغلبهم أساتذة بالأزهر.. وزارة الأوقاف تعين خطباء جددا بنظام المكافأة

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الخميس 36 خطيبًا جديدًا بنظام المكافأة على مستوى الجمهورية من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
وناشدت وزارة الأوقاف، الخطباء المعينون جدد، بضرورة التواصل مع القطاع الديني لإتمام الإجراءات.
ويعمل أغلب الخطباء الجدد التي عينتهم وزارة الأوقاف، ضمن أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، ومنهم عميد كلية الهندسة الزراعية السابق بجامعة الأزهر، وأخر وكيل كلية الرزاعة، وأخرون مدرسون مساعدون بالجامعة.
وناشدت وزارة الأوقاف، الخطباء الجدد بأن يكونوا على قدر المسئولية ويتحملوا أمانة الكلمة وينشروا صحيح الدين والإلتزام بالمنهج الأزهري.
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وناشدت وزارة الأوقاف، الخطباء المعينون جدد، بضرورة التواصل مع القطاع الديني لإتمام الإجراءات.
ويعمل أغلب الخطباء الجدد التي عينتهم وزارة الأوقاف، ضمن أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، ومنهم عميد كلية الهندسة الزراعية السابق بجامعة الأزهر، وأخر وكيل كلية الرزاعة، وأخرون مدرسون مساعدون بالجامعة.
وناشدت وزارة الأوقاف، الخطباء الجدد بأن يكونوا على قدر المسئولية ويتحملوا أمانة الكلمة وينشروا صحيح الدين والإلتزام بالمنهج الأزهري.
للإطلاع على الأسماء اضغط هنا