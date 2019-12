منتدى الإنتاج اللاتيني العربي المشترك يعلن عن مشروعات الأفلام الفائزة

أعلن منتدى الإنتاج اللاتيني العربي المشترك عن مشروعات الأفلام الفائزة بجوائز دورته الرابعة التي تُنظمها مؤسسة السينما الخصبة الأرجنتينية غير الهادفة للربح (مؤسسة الترويج للتنوع الثقافي المتنامي) التي فازت في 2018 بـجائزة اليونسكو - الشارقة للثقافة العربية.



جوائز منتدى الإنتاج اللاتيني العربي المشترك:



15 ألف دولار أميركي لأفضل مشروع وثائقي | TRACES OF HOME | فلسطين، أميركا، المكسيك | إخراج: كوليت غنيم.



جائزة مهرجان الجونة السينمائي (4 آلاف دولار أميركي لأفضل مشروع فيلم روائي) | VIAJE AL VALLE | الأرجنتين، المغرب | إخراج: أندريس غاتو مارتينيز كانتو.



جائزة Lahaye-Pomeranec (خدمات ما بعد الإنتاج بقيمة 16 ألف دولار) | Encounters in the Middle East | الأرجنتين، فلسطين | إخراج: فيدريكو مارسيلو.



جائزة شركة Haddock Films لأفضل فيلم أرجنتيني (40 ألف بيزو أرجنتيني) | بيت ساحور | فلسطين، تشيلي، الأرجنتين | إخراج: فيرناندا تشين.



جائزة Gui.ar (تقديم خدمات استشارية لسيناريو المشروع) | AS CERCAS DA MINHA CASA | الأردن، البرازيل، العراق | إخراج: حسن ظريف.



جائزة The Language Lab (خدمات ترجمة ملفات الفيلم من الإسبانية إلى الإنكليزية أو الفرنسية) | بيت ساحور | فلسطين، تشيلي، الأرجنتين | إخراج: فيرناندا تشين.



جائزة مؤسسة IES en Lenguas Vivas (ترجمة كل الملفات الخاصة بأفضل مشروع فيلم وثائقي) | FEAR & FAITH IN PARADISE | البرازيل، مصر | إخراج: ديوجو فايانو.



جائزة مؤسسة السينما الخصبة (تقديم ترجمة النسخة النهائية من الفيلم إلى الإنكليزية أو الإسبانية) | Encounters in the Middle East | الأرجنتين، فلسطين | إخراج: فيدريكو مارسيلو.



ويستهدف منتدى الإنتاج اللاتيني العربي المشترك مشروعات الأفلام في مرحلة التطوير وما بعد الإنتاج القادمة من الدول اللاتينية والعالم العربي، ليكون المنتدى فرصة للترويج لمشروعات بصرية سمعية، ولاتفاقات الإنتاج المشترك، ولدعم التعاون بين محترفي صناعة السينما من خلال أنشطة مختلفة تتنوع بين جلسات تقديم المشروعات، حلقات عمل، مسابقات ومؤتمرات متخصصة.