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توك شو

49 كيلو.. هنا الزاهد تكشف سبب فقدانها لـ الوزن مؤخرا.. فيديو

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 10:42 م
هنا الزاهد
هنا الزاهد
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هاني حسين
قالت الفنانة هنا الزاهد، إنها فقدت الوزن في الفترة الأخيرة بسبب وجود حصوات على المرارة، مضيفة:" لا اتناول دهون على الإطلاق".

وأضافت هنا الزاهد في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، قائلة:" انا 49 كيلو جرام، وفي وقت الفرح كنت عايزة أخس عشان يكون الوسط صغير جدا".

وتابعت:" جالي اكتئاب في اول شهر بعد دخولي من بيت الزوجية مع احمد فهمي لأني متعودة على وجود إخواتي وامي".

وتابعت هنا الزاهد:" سافرت انا واحمد فهمي في شهر العسل للمالديف لمدة 3 أيام ثم توجهنا إلى سنغافورة وأثناء الرحلة فضلت أصرخ وكنت أشعر بألم شديد في ظهري وبطني "

وأضافت هنا الزاهد:" بعدما وصلنا إلى سنغافورة تحسنت ولم اطلب الذهاب للدكتور ولكن اثناء تواجدي في الفندق شعرت بالألم مرة أخرى وتوجهنا إلى المستشفى".

وأكملت هنا الزاهد:" الدكتور قال لي عندي حصوات على المرارة وقال لي لازم تشيل المرارة ولكن بعد هدوء منطقة الإلتهابات ورجعنا مصر على الفور"، مضيفة:" بعد الوعكة الصحية حبيت احمد بشكل أكبر وحسيت قد ايه هو خايف عليا
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