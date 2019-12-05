حكم الزواج من أخت الأخ من الرضاعة .. الإفتاء توضح |فيديو

حكم الزواج من أخت الأخ من الرضاعة .. قال الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، إن الإنسان الذي رضع مع ابن خالته، لا يجوز له الزواج من بنات خالته التي أرضعته، إذا كان قد رضع من خالته 5 رضعات معلومات متفرقات فأكثر.
وأضاف«وسام»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم الزواج من أخت الأخ من الرضاعة ؟
أنه إكان عدد الرضعات أقل من 5، فإن الذي عليه الفتوى (وهو رأي الشافعية والحنابلة) أنه يجوز الزواج من بنات المرأة التي أرضعتك، إن كان يجوز له الزواج بهن قبل الإرضاع.
حكم الزواج من الأخت في الرضاعة
أب له زوجتان أرضعت إحداهما فتاة فهل يحل أن يتزوجها ابن الزوجة الثانية؟ سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، منوها أنه لا يجوز لأنها أصبحت أخته في الرضاعة من ناحية الأب.
وأضاف جمعة، في فيديو له، أن هناك اختلافا بين الفقهاء في انتشار التحريم من ناحية الأب أو من ناحية الأم، والشافعية يقولون بأنه ينتشر من ناحية الأب.
سبب تحريم الزواج من الرضاع
قال الدكتور مجدى عاشور، مستشار مفتى الجمهورية، إن الذى يمنع الزواج بسبب الرضاع، أن ترضع الفتاة على الولد من صدر واحد فى مدة الرضاع وأن تكون الرضعات خمسا متفرقات.
وأضاف عاشور، فى لقائه على فضائية "الناس"، ردا على سؤال "اثنين أولاد أعمام وأرادا الزواج ولكن أم العريس أرضعت العروس ثلاث رضعات؟ أن هذا يجوز لأنها أرضعت ثلاث رضعات فقط على مذهب الشافعية، ولكن عند المالكية يحرم الزواج ولو برضعة واحدة، وإذا أرادا الخروج من الخلاف فعليهما عدم إتمام الزواج.
هل يجوز أن أتزوج من أخت أخت أخي بالرضاعة
كان الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إن الزواج بالأخت من الرضاعة محرم شرعًا ولا يجوز لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، مشيرًا إلى أن الشخص الذي رضع من ثدي امرأة لا يحل له الزواج بها أو بابنتها التي رضعت معه من الثدي نفسه وكذلك جميع بنات هذه المرأة يحرمن عليه لأنهن قد صرن أخواته .
وأضاف ممدوح في فتوى له، ردًا على سؤال: هل يجوز الزواج من أخت أخت أخي بالرضاعة؟ لا يحرم على أخو الطفل الذي رضع من امرأة أن يتزوج أخت أخت أخيه، وإنما تحرم على أخيه، مبينًا أن الحالة التي يحرم فيها الزواج بهذه البنت أن تكون رضعت أو أحد من أخواتها من والدته، حيث تكون الأم في هذه الحالة أمًا من الرضاعة لهذه البنت وجميع أخواتها.
وتابع أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء أنه من المقرر شرعًا أن أختَ الأخت من الرضاعة لا تُعد أختًا من الرضاعة، فلو كانت شقيقتكَ قد رَضَعَتْ من أم هذه البنت فشقيقتُكَ أختٌ لهذه البنت من الرضاعة، ولكن هذه الأخوَّة من الرضاعة لا تسري إليك، فلا تكون أنت أخًا لهذه البنت من الرضاعة، وبالتالي لك أن تتزوج منها.
أما إذا كان المقصود أن هذه البنت هي التي رضعت مع أختك من أمك فإنها حينئذٍ تكون أختًا لك من الرضاعة، وليس لك أن تتزوجها، وذلك إذا كان الرضاع في سَنَتَي الرضاع وكانت الرضعات خمسًا مشبعات.
هل يجوز للرجل أن يتزوج زوجة اخيه بعد الطلاق؟
ذكرت دار الإفتاء أنه يجوز للأخ الزواجُ من مطلقةِ أخيه بعد انتهاء عدَّتها، شريطة خلوِّها من الموانع الشرعية.
وأوضحت في فتوى لها عبر موقعها الرسمي أن الموانع الشرعية للزواج منها ما هو مؤبد كالنسب والرضاع، وغير مؤبد كمانعي العدد والمرض.
هل يجوز الزواج من ابنة أخت الزوجة
ذكر مجمع البحوث الإسلامية، أنه لا يجوز شرعا للإنسان أن يتزوج ابنة أخت زوجته التي ما زالت الزوجية قائمة بينهما؛ لقول الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلاَ بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» صحيح البخاري (7/ 12).
وأضاف مجمع البحوث الإسلامية، في بيان له أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بيَن الحكمة من هذا المنع فقال : "إِنَّكُنَّ إِذَا فَعَلْتُنَّ ذَلِكَ قَطَعْتُنَّ أَرْحَامَكُنَّ" صحيح ابن حبان - (9/ 426).
وأضاف«وسام»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم الزواج من أخت الأخ من الرضاعة ؟
أنه إكان عدد الرضعات أقل من 5، فإن الذي عليه الفتوى (وهو رأي الشافعية والحنابلة) أنه يجوز الزواج من بنات المرأة التي أرضعتك، إن كان يجوز له الزواج بهن قبل الإرضاع.
حكم الزواج من الأخت في الرضاعة
أب له زوجتان أرضعت إحداهما فتاة فهل يحل أن يتزوجها ابن الزوجة الثانية؟ سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، منوها أنه لا يجوز لأنها أصبحت أخته في الرضاعة من ناحية الأب.
وأضاف جمعة، في فيديو له، أن هناك اختلافا بين الفقهاء في انتشار التحريم من ناحية الأب أو من ناحية الأم، والشافعية يقولون بأنه ينتشر من ناحية الأب.
سبب تحريم الزواج من الرضاع
قال الدكتور مجدى عاشور، مستشار مفتى الجمهورية، إن الذى يمنع الزواج بسبب الرضاع، أن ترضع الفتاة على الولد من صدر واحد فى مدة الرضاع وأن تكون الرضعات خمسا متفرقات.
وأضاف عاشور، فى لقائه على فضائية "الناس"، ردا على سؤال "اثنين أولاد أعمام وأرادا الزواج ولكن أم العريس أرضعت العروس ثلاث رضعات؟ أن هذا يجوز لأنها أرضعت ثلاث رضعات فقط على مذهب الشافعية، ولكن عند المالكية يحرم الزواج ولو برضعة واحدة، وإذا أرادا الخروج من الخلاف فعليهما عدم إتمام الزواج.
هل يجوز أن أتزوج من أخت أخت أخي بالرضاعة
كان الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إن الزواج بالأخت من الرضاعة محرم شرعًا ولا يجوز لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، مشيرًا إلى أن الشخص الذي رضع من ثدي امرأة لا يحل له الزواج بها أو بابنتها التي رضعت معه من الثدي نفسه وكذلك جميع بنات هذه المرأة يحرمن عليه لأنهن قد صرن أخواته .
وأضاف ممدوح في فتوى له، ردًا على سؤال: هل يجوز الزواج من أخت أخت أخي بالرضاعة؟ لا يحرم على أخو الطفل الذي رضع من امرأة أن يتزوج أخت أخت أخيه، وإنما تحرم على أخيه، مبينًا أن الحالة التي يحرم فيها الزواج بهذه البنت أن تكون رضعت أو أحد من أخواتها من والدته، حيث تكون الأم في هذه الحالة أمًا من الرضاعة لهذه البنت وجميع أخواتها.
وتابع أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء أنه من المقرر شرعًا أن أختَ الأخت من الرضاعة لا تُعد أختًا من الرضاعة، فلو كانت شقيقتكَ قد رَضَعَتْ من أم هذه البنت فشقيقتُكَ أختٌ لهذه البنت من الرضاعة، ولكن هذه الأخوَّة من الرضاعة لا تسري إليك، فلا تكون أنت أخًا لهذه البنت من الرضاعة، وبالتالي لك أن تتزوج منها.
أما إذا كان المقصود أن هذه البنت هي التي رضعت مع أختك من أمك فإنها حينئذٍ تكون أختًا لك من الرضاعة، وليس لك أن تتزوجها، وذلك إذا كان الرضاع في سَنَتَي الرضاع وكانت الرضعات خمسًا مشبعات.
هل يجوز للرجل أن يتزوج زوجة اخيه بعد الطلاق؟
ذكرت دار الإفتاء أنه يجوز للأخ الزواجُ من مطلقةِ أخيه بعد انتهاء عدَّتها، شريطة خلوِّها من الموانع الشرعية.
وأوضحت في فتوى لها عبر موقعها الرسمي أن الموانع الشرعية للزواج منها ما هو مؤبد كالنسب والرضاع، وغير مؤبد كمانعي العدد والمرض.
هل يجوز الزواج من ابنة أخت الزوجة
ذكر مجمع البحوث الإسلامية، أنه لا يجوز شرعا للإنسان أن يتزوج ابنة أخت زوجته التي ما زالت الزوجية قائمة بينهما؛ لقول الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلاَ بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» صحيح البخاري (7/ 12).
وأضاف مجمع البحوث الإسلامية، في بيان له أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بيَن الحكمة من هذا المنع فقال : "إِنَّكُنَّ إِذَا فَعَلْتُنَّ ذَلِكَ قَطَعْتُنَّ أَرْحَامَكُنَّ" صحيح ابن حبان - (9/ 426).