حكم الزواج من الأخت في الرضاعة.. فيديو

أب له زوجتان أرضعت إحداهما فتاة فهل يحل أن يتزوجها ابن الزوجة الثانية؟ سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، منوها أنه لا يجوز لأنها أصبحت أخته في الرضاعة من ناحية الأب.



وأضاف جمعة، في فيديو له، أن هناك اختلافا بين الفقهاء في انتشار التحريم من ناحية الأب أو من ناحية الأم، والشافعية يقولون بأنه ينتشر من ناحية الأب.



سبب تحريم الزواج من الرضاع

قال الدكتور مجدى عاشور، مستشار مفتى الجمهورية، إن الذى يمنع الزواج بسبب الرضاع، أن ترضع الفتاة على الولد من صدر واحد فى مدة الرضاع وأن تكون الرضعات خمسا متفرقات.



وأضاف عاشور، فى لقائه على فضائية "الناس"، ردا على سؤال "اثنين أولاد أعمام وأرادا الزواج ولكن أم العريس أرضعت العروس ثلاث رضعات؟ أن هذا يجوز لأنها أرضعت ثلاث رضعات فقط على مذهب الشافعية، ولكن عند المالكية يحرم الزواج ولو برضعة واحدة، وإذا أرادا الخروج من الخلاف فعليهما عدم إتمام الزواج.



حكم زواج الرجل بأخت أخته من الرضاعة

إذا أرضعت امرأة ولدا مع بنت لها فإنه يكون أخًا للرضيعة التي ارتضع معها وباقي أخواتها؛ لأن الرضاع يعم جميع بنات المرضعة التي قبل البنت الرضيعة معه وبعدها لا فرق في ذلك.



متى يحرم عليه جميع بناتها ؟

فإذا أرضعت المرأة طفلًا خمس رضعات أو أكثر؛ فإنه يكون أخًا لجميع أولادها من الذكور والإناث الذين قبله والذين بعده بنص قوله تعالى: وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ [النساء:23]، فهي أمه وهن أخواته، وقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".