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محافظات

في اللحظات الأخيرة.. إحباط تزويج طفلة في حي النزهة | تفاصيل

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 11:01 م
تزويج طفلة قاصر
تزويج طفلة قاصر
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عبد العزيز جمال
تمكنت لجنة حماية الطفل الفرعية بحي النزهة طبقا لتوجيهات اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة اليوم الخميس من إحباط محاولة تزويج طفلة تبلغ من العمر 16عاما بدائرة حي النزهة.

البداية حينما تلقى عضوا اللجنة الفرعية برئاسة حي النزهة مها العوضي و مني محمود بلاغا رقم 7694 من خط نجدة الطفل 16000 من أحد الأهالي بمنطقة هليوبوليس التابعة لحي النزهة.

وأفاد البلاغ أنه سيتم تزويج طفلة دون السن القانونيه تاركا عنوان واسم الطفلة ، وعلي الفور وبتوجيهات اللواء خالد عقل توجه عضوا اللجنة بالتعاون مع قسم شرطة النزهة لمحل البلاغ وإحباط عملية التزويج في اللحظات الأخيرة قبل كتب الكتاب ، وتم تحرير محضر ضد الأب يحمل رقم 20395 جنح.

وأشاد رئيس الحي اللواء خالد عقل بمجهودات مأمور قسم شرطة النزهة المقدم محمد فاروق وجميع ضباط القسم والملازم أول ولاء حامد بحسن الاستقبال والتعاون مع لجنة حماية الطفل وسرعة إحضار الأب وأخذ التعهدات وإيقاف زواج القاصر.

وأكد رئيس حي النزهة على استمرار تفعيل دور المبادرة التي أطلقها حي النزهة والتي تهدف إلى رفع مستوى الحق في الحياة الكريمة للطفل وإنقاذ أطفال الشوارع وتوفير الرعاية الكاملة لهم بالتنسيق مع الجهات المعنية.

في اللحظات الأخيرة.. إحباط تزويج طفلة في حي النزهة | تفاصيل
في اللحظات الأخيرة.. إحباط تزويج طفلة في حي النزهة | تفاصيل
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