رسالة هامة من عدلي القيعي إلى جمهور الأهلى بعد حق الانتفاع بملعب السلام

طلب عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى من جماهير الأهلى الاهتمام بملعب السلام الذى يستضيف مواجهة الأحمر والهلال السودانى غدا فى الجولة الثانية من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.



ووجه القيعى رسالة إلى جمهور الأهلى عبر برنامج ملك وكتابة جاء مفادها: "أنت رايح ملعبك غدا حافظ على نظافته وقم بتسليمه كما دخلته لأن هذه تجربة ولها تداعيات رائعة متوقفة عليك أنت وكل الناس عملت اللى عليها والباقى على جمهور الأهلى".



أعلن النادي الأهلي حصوله على ملعب السلام بحق انتفاع لمدة 25 عامًا كاملة، وذلك بالتعاون مع شركة "استادات"، مع تغيير اسم الاستاد إلى استاد الأهلي، ووضع شعار النادي على ملعبه.



ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الهلال السوداني غدا الجمعة فى ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا على استاد السلام الدولي .



وخسر الأهلي المباراة الأولى 1-0 أمام النجم الساحلي في تونس في لقاء شهد اعتراضات تحكيمية كبيرة من الأحمر وتحركات رسمية لدى الكاف والفيفا ضد حكم المباراة.