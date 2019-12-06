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مرأة

بخطوات مجربة وفعالة.. 3 طرق للقضاء على القشرة فى الشتاء

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 01:31 ص
بـ خطوات مجربة وفعالة..
بـ خطوات مجربة وفعالة.. 3 طرق للقضاء على القشرة فى الشتاء
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نهى هجرس
يعانى العديد من الأشخاص من قشرة الشعر التى تسبب الحكة ، وخاصة فى فصل الشتاء بسبب برودة الجو والجفاف الذى تتعرض له فروة الرأس مما ينتج عنها ظهور البكتيريا والفطريات.

ولذلك قد قدم موقع "boldsky" أهم العادات الصحية التى يجب أتباعها لتجنب ظهور قشرة الشعر وهى:-

1- ترطيب فروة الرأس
فروة الرأس الجافة هي واحدة من الأسباب الرئيسية لقشرة الرأس فى الشتاء، وأفضل الطرق لتجنبها هي الحفاظ على فروة رأسك رطبة لذلك ، استخدم منتجات الشعر التي تغذي وترطيب وتجنب المنتجات التي تجفف فروة الرأس.

2- أستخدام الزيوت
يفضل فى فصل الشتاء لتجنب قشرة الرأس أن تقوم بتدليك الرأس بالزيوت الطبيعية التى تفضلها لمدة 30 دقيقة قبل الأستحمام، فهى تعمل على تغذية فروة الرأس وحمايتها من البكتيريا.

3- الشامبو
يجب عليك أن تختار الشامبو المناسب لفروة الرأس الذى يساعد على عدم تجفيفها مع مراعاة أن يكون ضد القشرة للحقاظ على فروة رأسك من ظهور القشرة .
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