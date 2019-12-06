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أخبار البلد

البابا تواضروس يلتقي مع أساقفة وكهنة الوجه القبلي لخدمة الرعاية الاجتماعية

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 12:40 ص
صدى البلد
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كتب - سامح سلام
عقد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اللقاء السنوي السادس مع أساقفة الوجه القبلي والآباء الكهنة المسؤولين عن خدمة أخوة الرب.

وألقى قداسة البابا تواضروس الثاني خلال اللقاء كلمة أوضح فيها أهمية التجديد من الداخل من خلال الآية الواردة في المزمور الخمسين: "قَلْبًا نَقِيًّا اخْلُقْ فِيَّ يَا اَللهُ، وَرُوحًا مُسْتَقِيمًا جَدِّدْ فِي دَاخِلِي.". وشدد على أهمية تجديد الفكر والخدمة والعلاقات والصحة.

وتم أيضًا خلال اللقاء استعراض أنشطة خدمة الرعاية الإجتماعية وبرامج الخدمة التي تطبق في مجالات التعليم والصحة ورفع مستوى المعيشة وأهمية تطبيق معايير التنمية في خدمة إخوة الرب على مستوى الإيبارشيات، ونظام المتابعة الإلكترونية علي المستوى العام.

حضر اللقاء من الآباء أساقفة الوجه القبلي، أصحاب النيافة: الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي والأنبا ديمتريوس أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين والأنبا أغابيوس أسقف دير مواس ودلجا والأنبا يوأنس أسقف أسيوط والأنبا مكاريوس الاسقف العام للمنيا والأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق والأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات.

كما حضر نيافة الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية، ولفيف من الآباء كهنة الوجه القبلي والقمص بيشوي شارل سكرتير قداسة البابا لخدمة الرعاية الإجتماعية.
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