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منوعات

بطلة.. تداول مقطع فيديو لفتاة مسلمة أنقذت عشرات الأرواح في أمريكا

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 01:48 ص
مسلمة
مسلمة
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عزة عاطف
أطلق ضابط النار على طالب داخل مدرسة ثانوية أمريكية خلال شجار وقع بينهما قام فيه الطالب بطعن الضابط بالسكين، وفي تلك اللحظات أقدمت شابة مسلمة تعيش في أمريكا على إنقاذ العشرات من زملائها.

بعد حادثة المرأة المسلمة التي دافعت عن اليهودي في بريطانيا، تحتل اليوم «دعاء أحمد» عناوين الصحف الأجنبية بعدما قامت بعمل بطولي لحماية زملائها في مدرسة أشكوش الثانوية التي تدرس بها في أمريكا.

بسماع دوي النار داخل المدرسة فزع الطلاب وهرعوا للبحث عن أي مكان للاختباء وقد كان المسجد هو الملاذ الوحيد بعدما دعتهم دعاء لدخوله، لكن لسوء الحظ كان مغلقًا في ذلك الوقت.

وبذكائها استطاعت دعاء فتح باب المسجد بإدخال الرمز الصحيح، وانتظرت حتى دخل جميع الطلاب الذين وصل عددهم 100 طالب للاحتماء في مسجد "قمر" القريب من مبنى الدراسة.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو المصور عبر كاميرات المراقبة، مشيدين بالعمل البطولي للفتاة المسلمة دعاء التي استطاعت إنقاذ الأرواح والسماح لهم باللجوء للمسجد للاحتماء.
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