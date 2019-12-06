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رياضة

سلامات يا أبو ناصر.. الجماهير المصرية تساند تركي آل الشيخ بعد تعرضه لوعكة صحية.. شاهد

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 04:11 ص
تركي ال الشيخ
تركي ال الشيخ
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #سلامات_يا_ابوناصر بعد تعرض تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية لوعكة صحية طفيفة.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :خالص تمنياتنا بالشفاء العاجل للمستشار تركي آل شيخ .. الله يرده سالم ان شاء الله ❤...مليون سلامة عليك...ترجع بالف سلامة..اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما ... اللهم اشفى مرضانا ومرضى المسلمين.

‏وقال آخر، الشعب المصري بيدعيلك ..نتمنى الشفاء العاجل للجميع ربي اشفي كل مريض..‏ألف سلامة يا أبو ناصر شفاك الله وعفاك ...جمهور الاهلي معاك يا تركي .

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