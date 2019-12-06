سلامات يا أبو ناصر.. الجماهير المصرية تساند تركي آل الشيخ بعد تعرضه لوعكة صحية.. شاهد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #سلامات_يا_ابوناصر بعد تعرض تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية لوعكة صحية طفيفة.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :خالص تمنياتنا بالشفاء العاجل للمستشار تركي آل شيخ .. الله يرده سالم ان شاء الله ❤...مليون سلامة عليك...ترجع بالف سلامة..اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما ... اللهم اشفى مرضانا ومرضى المسلمين.
وقال آخر، الشعب المصري بيدعيلك ..نتمنى الشفاء العاجل للجميع ربي اشفي كل مريض..ألف سلامة يا أبو ناصر شفاك الله وعفاك ...جمهور الاهلي معاك يا تركي .
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :خالص تمنياتنا بالشفاء العاجل للمستشار تركي آل شيخ .. الله يرده سالم ان شاء الله ❤...مليون سلامة عليك...ترجع بالف سلامة..اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما ... اللهم اشفى مرضانا ومرضى المسلمين.
وقال آخر، الشعب المصري بيدعيلك ..نتمنى الشفاء العاجل للجميع ربي اشفي كل مريض..ألف سلامة يا أبو ناصر شفاك الله وعفاك ...جمهور الاهلي معاك يا تركي .