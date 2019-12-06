سلامات يا أبو ناصر.. الجماهير المصرية تساند تركي آل الشيخ بعد تعرضه لوعكة صحية.. شاهد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #سلامات_يا_ابوناصر بعد تعرض تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية لوعكة صحية طفيفة.



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :خالص تمنياتنا بالشفاء العاجل للمستشار تركي آل شيخ .. الله يرده سالم ان شاء الله ❤...مليون سلامة عليك...ترجع بالف سلامة..اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما ... اللهم اشفى مرضانا ومرضى المسلمين.



‏وقال آخر، الشعب المصري بيدعيلك ..نتمنى الشفاء العاجل للجميع ربي اشفي كل مريض..‏ألف سلامة يا أبو ناصر شفاك الله وعفاك ...جمهور الاهلي معاك يا تركي .



