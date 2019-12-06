بسبب أولوية تحميل الركاب.. سائق يمزق جسد زميله في بنها

تعدى سائق على زميله فأصابه بجرح نافذ بالصدر للخلاف على أولوية تحميل الركاب ببنها وتم ضبط المتهم وتولت النيابة التحقيق.





وتلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها يفيد تلقيه إشارة من مستشفي بنها الجامعي بوصول "سيد ف ا" 35 سنة سائق ومقيم وسط البلد – دائرة قسم أول بنها مصاب (جرح نافذ بالصدر من الناحية اليسري) وتم حجزه بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم.





وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز، وبسؤال المصاب اتهم "محمد ا ع" 42 سنة سائق ومقيم كفر الجزار – دائرة المركز والسابق اتهامه في قضية (سرقة) بإحداث إصابته على أثر حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب بالسيارات الأجرة قيادتهما بناحية كفر الجزار – دائرة المركز وتطورت لمشاجرة قام على أثرها المتهم بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض " مطواة " محدثًا إصابته المشار إليها وفر هاربًا.



