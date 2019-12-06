ولعت المسرح .. محمد رمضان ينشر فيديو حفلته فى الرياض

نشر الفنان "محمد رمضان" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" فيديو من حفلته فى موسم الرياض.
وكتب "رمضان"، معلقًا عليها :"من أقوى حفلة في الرياض".
فيما جاءت تعليقات المتابعين له كالتالى :
-ماشاء الله منورنا والله .
-الأسطورة حبيبي .
-الحفلة كانت حلوة جدا.
-الله ينور يا نجم .
-ولعت المسرح .
يذكر أن الفنان "محمد رمضان" يستعد للتعاون مع المطرب الفرنسي ميتر جيمس، في دويتو غنائي من المفترض طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة.
وكتب "رمضان"، معلقًا عليها :"من أقوى حفلة في الرياض".
فيما جاءت تعليقات المتابعين له كالتالى :
-ماشاء الله منورنا والله .
-الأسطورة حبيبي .
-الحفلة كانت حلوة جدا.
-الله ينور يا نجم .
-ولعت المسرح .
يذكر أن الفنان "محمد رمضان" يستعد للتعاون مع المطرب الفرنسي ميتر جيمس، في دويتو غنائي من المفترض طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة.