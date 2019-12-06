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فن

ولعت المسرح .. محمد رمضان ينشر فيديو حفلته فى الرياض

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 01:07 م
صدى البلد
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القسم الميدانى
نشر الفنان "محمد رمضان" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" فيديو من حفلته فى موسم الرياض.

وكتب "رمضان"، معلقًا عليها :"من أقوى حفلة في الرياض".

فيما جاءت تعليقات المتابعين له كالتالى :
-ماشاء الله منورنا والله .

-الأسطورة حبيبي .

-الحفلة كانت حلوة جدا.

-الله ينور يا نجم .

-ولعت المسرح .

يذكر أن الفنان "محمد رمضان" يستعد للتعاون مع المطرب الفرنسي ميتر جيمس، في دويتو غنائي من المفترض طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة.
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