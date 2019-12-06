أضرار تناول البيض.. تحذير| يؤدى إلى التسمم الغذائي

أضرار تناول البيض، تمثل خطرا كبيرا وخاصة على المصابين بأمراض القلب والسكري، حيث إن البيض مصدر للدهون المشبعة، وقد تبين أن الكثير من الدهون المشبعة ترفع مستويات الكوليسترول الضار فى الجسم، بالإضافة إلى خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وغيرها من الأخطار، حيث نرصد لكم فى سياق التقرير التالى أضرار تناول البيض .





أضرار تناول البيض يوميا





1- الكوليسترول والدهون المشبعة، حيث تحتوي البيضة الواحدة على 186 ملليجراما من الكوليسترول وبالتالى فإن تناول أكثر من بيضتين فى اليوم يعرض الإنسان إلى إكتساب المزيد من الكوليسترول.





وأجريت دراسة عام 2016 في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية في تأثيرات الكوليسترول و البيض في الوجبات الغذائية لأكثر من 1000 رجل تتراوح أعمارهم بين 42 و60 عامًا، ووجد الباحثون أن تناول بيضة واحدة يوميًا لم يكن له أي تأثير على علامات الإصابة بأمراض القلب، إلا أن تناول أكثر من بيضة يعنى تناول الدهون المشبعة والتى ترفع مستويات النوع السيئ من الكوليسترول الذي يسمى البروتين الدهني منخفض الكثافة.





2- تصلب الشرايين، حيث وجدت دراسة نشرت في عام 2012 في تصلب الشرايين حدوث تراكم فى جدران الشرايين بشكل مطرد في المشاركين بعد سن الأربعين تقريبًا، فإن أولئك الذين يتناولون معظم صفار البيض "ثلاثة أو أكثر أسبوعيًا" تراكم فى جدران الشرايين.





3- مرض السكري والبيض





وأبرزت العديد من الدراسات العلاقة المحتملة بين الكوليسترول الغذائي ومرض السكري، حيث إن هناك دراسة أجريت عام 2013 في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية تقول إن هناك علاقة بين استهلاك البيض وزيادة الإصابة بداء السكري من النوع 2، ومن ناحية أخرى، وجدت بعض الأبحاث ، مثل دراسة عام 2015 التي نشرت في نفس المجلة، أن خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري بين الرجال في منتصف العمر وكبار السن الذين يتناولون البيض بانتظام.





وبعد إجراء العديد من الأبحاث كان هناك استنتاج نهائي حول العلاقة بين استهلاك البيض ومرض السكري.





أضرار تناول البيض بكثرة





اضرار تناول البيض بكثرة، تتمثل فى الإصابة بأمراض القلب وغيرها، إلا أن دائما الشيء الزائد عن الحد يكون له أضرار كثيرة حيث أنه كما للبيض فوائد فإن تناوله بكثرة دائما ما يسبب مشكلات صحية يكون الجسم في غنى عنها.





تؤكد بعض الدراسات أن تناول البيض بكثرة يرتبط بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، فضلا عن زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وزيادة خطر الوفاة المبكرة، ويمكن أن نستعرض اضرار تناول البيض بكثرة فيما يلى:





1- للبيض فوائد عدة إلا أنه يسبب بعض الأزمات والمشكلات الصحية بالنسبة للأشخاص المصابين بأمراض القلب والسكري، حيث ينصح دائما بضرورة إعادة التفكير فى تناول البيض فضلا عن طريقة طبخه والتى يجب أن تكون قليلة الدهون، كما وجدت بعض الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 ويأكلون الكثير من البيض لديهم خطر متزايد من الإصابة بأمراض القلب.





2- الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، حيث وجدت دراسة أن الكوليسترول الغذائي في البيض يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والموت المبكر.





3- تناول البيض بكثرة يؤدى ارتفاع نسبة الكوليسترول فى الجسم لذلك ينصح دائما بتناول بياض البيض الذي يعد مصدرا غنيا للبروتين عالي الجودة بدون الكوليسترول، بدلا من تناول بيضة كاملة.





4- وجدت بعض الدراسات أنه كلما زاد عدد البيض الذي يتناوله الشخص كلما زادت مخاطر التعرض لنوبة قلبية أو سكتة دماغية حيث بلغ خطر الإصابة بنوبة قلبية لمن يتناول بيضتين كل يوم 24٪، إلا أن تناول كمية محددة من البيض وعدم الإفراط فى تناوله يعود على جسمك بالفائدة وخاصة أن البيض بين الأطعمة الأكثر فائدة حيث أنه يحتوي على العناصر الغذائية الهامة في الدماغ ومضادات الأكسدة القوية التي تحمي العينين.





5- قد يؤدى تناول البيض بكثرة إلى تصلب الشرايين، وخاصة للأشخاص الذين يتناولون صفار البيض أكثر من 3 مرات أسبوعيا.





أضرار تناول البيض النيئ





على الرغم من أن البيض النيئ يحتوي على المزيد من فيتامين (د) والكولين والبيوتين والزنك مقابل البيض المطهى إلا أن تسخين البيضة قد يقلل من الفائدة الصحية للبيض، إلا أن الكثير من الدراسات التى أجريت تؤكد على أنه لابد من طهى البيض قبل تناوله نتيجة بعض الأضرار التى يحدثها البيض النيئ فى الجسم، حيث تتمثل اضرار تناول البيض النيئ فيما يلى:-





1- عدم امتصاص البروتين

من المعروف أن البيض من أكثر الأطعمة الغنية بالبروتين إلا أنك ستتفاجئ عند معرفة أن طريقة أكل البيض قد تحد من استفادة جسمك لفوائد الغذائية الموجود به حيث تشير الأبحاث إلى أن البروتين الموجود في البيض المطبوخ أكثر هضمًا بكثير من البروتين الموجود في البيض النيئ.





2- يصيب بـ مرض السالمونيلا





يتسبب تناول البيض النيئ فى زيادة خطر الإصابة بتسمم السالمونيلا ، والتى تظهر أعراضه فى شكل آلام في المعدة والإسهال والقيء والحمى والشعور بقشعريرة، ولكن قد يؤدى أيضا البيض النيئ إلى الموت نتيجة التسمم بالسالمونيلا.





3- نقص البيوتين





يمكن أن يؤدى تناول البيض النيئ إلى امتصاص فيتامين البيوتين، وخاصة أن بياض البيض يحتوى على أفيدين ، وهو بروتين يرتبط بالبيوتين في معدتك لذلك فإن نقص البيوتين يؤدي إلى تساقط الشعر والطفح الجلدي.





4- الإصابة بالعدوى البكترية





قد يحتوى البيض النيئ على البكتيريا المسببة للتسمم الغذائي.





5- يرتبط البيض النيئ بالعديد من المخاطر الصحية، وذلك نتيجة التلوث بالبكتيريا، لذلك يوصي الأطباء وخبراء التغذية بطهي البيض قبل تناوله.





أضرار تناول البيض مع الموز





أضرار تناول البيض مع الموز ، ليست مؤكدة خاصة بعد انتشار شائعات تشير إلى أن تناول البيض مع الموز قد يؤدى إلى الوفاة إلا أن الكثير من الدراسات تشير إلى الفوائد التى تعود على الجسم جراء تناول البيض مع الموز.





أضرار تناول البيض مع الموز ، تتمحور حول وجود مواد ملوثة وضارة بهما نتيجة عدم تنظيفهما أو حتى الإحتفاظ غير الصحيح بهما، كما أنها لا تؤدى إلى الموت كما هو شائع وذلك وفقا للأبحاث العلمية إلا أن معظم الدراسات أكدت أن هناك فوائد عدة داخل البيض والموز، على الرغم من انتشار أقاويل حول الأضرار الجسمية التى يحدثها تناول البيض مع الموز.





الموز والفيتامينات





الموز كما هو معروف يعد مصدر جيد للفيتامينات والمعادن المختلفة مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم التي تساعد في الحفاظ على صحة القلب، كما يمد الموز الجسم بالكربوهيدرات والبروتين والألياف الغذائية التى تعد مصدرا جيدا لإمداد الجسم بالطاقة، أما البيض فهو مصدر غني بالفيتامينات والمعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم ومستويات عالية من البروتين، فالموز و البيض يشكل مزيجا صحيا وضارا فى نفس الوقت وذلك وفقا لطريقة تناوله.





صعوبة الهضم





تناول البيض مع الموز يتوقف على كيفية الاستخدام حيث أنه ينصح بعدم تناولهم بدون طبخهم حيث أنه يمكن أن يؤديا إلى صعوبة في الهضم فقط، وذلك نظرا لتفاعل محتويات البيضة النيئة "الكبريت" مع الكربوهيدرات الموجودة فى الموز الأمر الذى يعطل عملية الهضم.





الطريقة الصحية لتناول البيض مع الموز تساهم فى زيادة فرص الحمل حيث يعزز المزيج جانب الخصوبة وتنظيم الاختلالات الهرمونية، وهو أحد الأسباب الرئيسية للعقم عند النساء، كما يوفر البيض للجسم فيتامين د وخاصة أن انخفاض مستويات فيتامين (د) هي سبب آخر للعقم في عدد قليل من النساء.





كما يعتبر الموز مصدرًا جيدًا للفيتامينات والمعادن المختلفة مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم التي تساعد في الحفاظ على صحة القلب، كما يعد البيض مع الموز نظامًا غذائيًا مثاليًا إلا أنه لابد من تناول هذا المزيج بعد التمرين وليس قبله نظرًا لأن التركيبة يمكن أن تكون ثقيلة بالنسبة للمعدة، فإن وجودها قبل ممارسة التمارين البدنية الشاقة قد يضع عبئًا هائلًا على الجهاز الهضمي، مما يسبب عسر الهضم.



