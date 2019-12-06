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رياضة

رسميا.. قائمة نارية للزمالك أمام أول أغسطس الأنجولي في دوري أبطال أفريقيا

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 02:20 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول فى الزمالك عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة فريق أول أغسطس الأنجولي في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والمقررة إقامتها مساء غدٍ السبت على ملعب السلام بالقاهرة.

وضمت قائمة الزمالك فى موقعة أول أغسطس كلا من: 

- حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل

- خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - حازم امام - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي

- خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد زيزو - يوسف أوباما - محمد أوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - مصطفي فتحي - أشرف بن شرقي

- خط الهجوم: مصطفي محمد
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