عرض فيلم الفيل الأزرق 2 حصريا على منصة watch IT

أعلنت منصة "watch IT" الرقمية عن عرض فيلم الفيل الأزرق الجزء الثانى حصريا لأول مرة على "watch IT"، بطولة الفنان كريم عبد العزيز ، نيللى كريم ، خالد الصاوى، هند صبرى.



يذكر أن قصة الفيل الأزرق 2 عرض مؤخرا بعد خمس سنوات من أحداث الجزء الأول، بزواج الدكتور يحيى الذي يقوم بدوره الفنان كريم عبد العزيز من لبنى التي تجسدها نيللي كريم، ثم يتم استدعاؤه بعد ذلك لقسم الحالات الخطرة ليلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته.



الفيل الأزرق 2 إنتاج شركة سينرجى فيلمز وإشراف عام المنتج أحمد بدوى، وضم نفس فريق عمل الجزء الأول وفي مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجوم كريم عبد العزيز ونيللي كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبري في الجزء الثاني ومروان يونس، كما ظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد.



وحطم فيلم الفيل الأزرق حاجز الـ 100 مليون جنيه إيرادات كأعلي فيلم في مصر.