أوبك توافق على خفض إنتاج النفط بمعدل 500 ألف برميل يوميا

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك الموافقة على خفض إضافي لإنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا، وفقا لوكالة "بلومبيرج".



وأكد الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي أن الخفض الإضافي لإنتاج السعودية سيكون 167 ألف برميل يوميا.



وأضاف سنواصل المساهمة في تخفيضات إنتاج النفط إذا امتثل الجميع.



وأوضح الوزير السعودي أن مجمل تخفيضات الإنتاج بعد تحسين امتثال {أوبك+} ستكون 2.1 مليون برميل يوميا.