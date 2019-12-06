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أخبار العالم

بينهم قيادي بالحشد الشعبي.. واشنطن تفرض عقوبات على 4 مسؤولين عراقيين

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 07:05 م
واشنطن تفرض عقوبات
واشنطن تفرض عقوبات على 4 مسؤولين عراقيين
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رحيم يسري
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 4 مسؤولين عراقيين بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان واتهامات بالفساد.

وتستهدف العقوبات قيس الخزعلي ، زعيم ميليشيا أهل الحق المدعومة من إيران ، وشقيقه ليث الخزعلي ، وقائدا آخر للجماعة، وفقا لموقع الوزارة.

كما طالت العقوبات مسؤولين على صلة بمسلحي فصائل الحشد الشعبي المرتبطة بإيران، وهو حسين فالح "اللامي" برز قياديي الحشد الشعبي المرتبطين بفيلق القدس الإيراني.

كانت الخارجية الأمريكية أعلنت أن واشنطن لن تبقى صامتة على قتل المتظاهرين في العراق.

وأوضحت الخارجية أنها ستطلب من وزارة الخزانة إدراج مسؤولين عراقيين على لائحة العقوبات.

جاء ذلك بعدما أكدت مندوبة أمريكا لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، أكدت أن السلطات العراقية لا يمكنها "استعمال العنف" ضد المتظاهرين السلميين في البلاد.
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