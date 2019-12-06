مفاجأة للسيدات .. تمرين رياضي يساعد على الحمل بشكل أسرع

قالت دراسة جديدة، ان ممارسة اليوجا تساعد السيدات على الحمل، حيث تزيد من معدل الخصوبة لديهن بشكل كبير.



وأكد الباحثون وفقًا لموقع "verywellfamily" أن تأثير اليوجا على الصحة العاطفيه للنساء تتزايد بشكل كبير، فوجدت الابحاث بعد عمل اختبار على السيدات اللاتي يمارسن اليوجا ان حياتهن الزوجية أفضل من اللاتي لا يمارسن، كما تساعدهن في التخلص من المشكلات العاطفية بداخلهن.



واشارت الدراسة الى أن اليوجا تساعد على الاسترخاء والشعور بالرضا، كما انها تحسن الحالة المزاجية، والحد من من أعراض القلق والاكتئاب، وتحسين الصحة النفسية لدى السيدات التي تتعكر بسبب الدورة الشهرية.



ونصح الاطباء من خلال موقع "very well family" انه يجب على السيدات ممارسة اليوجا لأكثر من مرة في الأسبوع، بجانب ممارسة الرياضات الأخرى، فبجانب المساعدة عى الحمل فهي تحافظ على الوزن المثالي.



وأشار الى ان الأماكن التي يجب ممارسة اليوجا بها تفضل أن تكون مساحات خضراء وواسعة، لتحسين النفسية بشكل أسرع.

